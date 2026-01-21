遊韓買「暖暖包」注意！機場出境新規「禁託運」

您規劃去韓國玩嗎？很多人會到當地買暖暖包。（圖／東森新聞）





放寒假或是過年的時候，您規劃去韓國玩嗎？很多人會到當地買暖暖包，覺得比台灣的還熱、還好用，但無論是沒用完或是想買暖暖包當分送親友的伴手禮都要注意，近期有不少台灣或韓國當地民眾分享，機場安檢新規定，暖暖包不能放在托運行李，只能放在隨身行李帶上飛機。

大雪紛飛，白雪覆蓋街頭，南韓迎來今年冬天最強一波寒流，這幾天可能出現零下15度，低溫來襲，人手必備保暖小物。

到韓國旅遊，很多遊客都會瘋狂掃貨，像這款熱到發燙的阿兵哥暖暖包，但想要帶回台灣要特別注意了，可不能放進託運的行李，只能放在手提的行李，避免安全疑慮。

韓國出境最新規定，包括首爾仁川、釜山的金海機場以及濟州機場，不論暖暖包有無開封，都禁止放託運行李。就有旅客曾在櫃台報到時被地勤要求打開來，甚至還有很多人被點名，一整排隊伍都要進去開箱。

旅行社業者余家慧：「有些旅客可能是不知道，也覺得沒有關係就帶著，就是有被沒收，目前知道有一位其他不知道，是前天才知道這個消息的。」

也有網友分享，釜山機場航空公司櫃檯就有公告，強調暖暖包要放在手提行李，更有軍人暖暖包的照片，提醒旅客們注意。

目前韓國官方還沒有公告禁令，但外界推估，如果暖暖包外包裝破掉，接觸到空氣在行李箱內也可能發熱，或是經過X光時暖暖包會被判定是異物，增加安檢的麻煩，都可能是暖暖包禁止託運的原因。提醒寒假去韓國玩暖暖包不可少，沒用完記得帶在身上，避免被揪出來，開箱檢查影響通關時間。

