遊韓驚魂！入住民宿「恐怖房東擅闖」瑤瑤嚇壞 「不敢再住」連夜搬離

瑤瑤入住韓國首爾民宿，卻遭房東擅自開門闖入。翻攝本人IG



南韓首爾是不少藝人明星常去補貨採買的好去處，沒想到女星瑤瑤發生恐怖事件。瑤瑤（黃喬歆）近日在IG分享，她近日前往南韓旅遊，入住一處民宿，但房東連續兩天都敲門，甚至還在沒有得到同意就擅闖屋內，瑤瑤嚇壞拿起手機錄影，更爆發衝突，瑤瑤報警後，也連夜搬離。瑤瑤也發文埋怨：「韓國房東真的不要鬧！」

瑤瑤說，房東11月18日就來敲她房門，但她詢問對方有何事後，房東卻什麼都沒說就離開。沒想到，隔天再度發生同樣狀況。

11月19日晚上9點左右，瑤瑤當時正準備出門，又聽到敲門聲，瑤瑤刻意不應答，然後就聽到門鎖轉動聲，房東未經允許直接開門闖入房間。瑤瑤嚇得不知所措，也與男房東爆發激烈爭吵。

瑤瑤說，她質問房東為何不事先聯繫並取得同意，沒想到對方卻理直氣壯地回應，表示自己是屋主，隨時進入房間是「合理且正當」的行為，甚至長篇大論強調權利在他。

所幸在韓國友人陪同下，瑤瑤立刻前往派出所報案，並在警察協助下快速搬離住處。她感謝警方熱心協助，不僅詢問詳細情況，也仔細檢查房內是否遭安裝攝影設備。瑤瑤希望訂房平台能協助退還剩餘房費，「訂了8晚才住兩天就遇到這種鳥事。」

