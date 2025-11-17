運價公式再闖關 機車外送可加等待、樓層費

交通部再預吿外送運價公式，預估明年2月完成。圖／聯合報系資料照片

交通部去年十月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，引發爭議暫緩，時隔一年，昨再重新預告，明定機車外送業適用的新運價上限公式，最快明年二月通過法規，屆時將啟動五方協商，因地制宜訂出運價公式參數。

根據草案內容，以機車承運外送平台運送業務，基本運價計算公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，並可加計等待費、樓層費、夜間與春節加成費等項目。

另外，在「管理規則」修正部分，外送貨運業者未來訂定運費，須在核定的運價範圍內，報請主管機關備查，並經專業機構測試確認未超過上限後方能實施。業者還須公開揭示運費、保存資料至少兩年，並提供主管機關查詢與下載，確保費率透明化。若配送目的地變更導致運費異動，也須即時揭露新金額。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇說，這次公告僅針對「公式」本身，說明計算結構與參數，並沒有「一單六十元」的說法，須待包含中央政府、地方政府、平台業者、外送員工會與消費者團體等五方協商後，才會訂出運價。且運價公式僅供勞動部討論薪資時參考，不等於外送員的實際收入，後者仍涉及平台對商家的上架費與抽成等多重成本結構。

胡迪奇指出，考量各地區特性有異，基本運價參數採「因地制宜」；縣市同業公會及相關工會共同擬訂後，再報中央公路主管機關，會商直轄市政府或縣市政府核定。

交通部去年十月預告訂定外送平台機車運價準則，多方協商時，公路局開會太臨時通知惹怒消基會，後續又有外送業者反彈，修法作業暫緩。

為何時隔一年才再預告修法？胡迪奇說，過去這段期間都在與各相關單位、團體溝通，討論過程因為各團體想法不同，又有專法想法的概念提出，但為凝聚共識都有積極拜會。

