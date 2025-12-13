運價出現反彈！SCFI指數本週上漲逾7%

▲週五（12日）公布的最新一期SCFI指數上漲108.83點、至1506.46點，漲幅7.7％。（示意圖／長榮提供）

[NOWnews今日新聞] 運價出現反彈趨勢，週五（12日）公布的最新一期SCFI指數上漲108.83點、至1506.46點，漲幅7.7％，其中地中海線漲幅最多，漲幅達19%。

觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1538美元，較前期上漲138美元，漲幅9.85%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2737美元，較前期上漲437美元，漲幅19%；美西線每FEU（40呎櫃）為1780美元，較前期上漲230美元、漲幅14.8%；美東線每FEU（40呎櫃）為2652美元，較前期上漲337美元，漲幅14.5%。

其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1881美元，上漲100美元，漲幅5.61%；南美線（桑托斯）每箱運價1486美元，下跌203美元，跌幅12.02%；東南亞線（新加坡）每箱運價556美元、較前期上漲13美元，漲幅2.39%。

針對當前運價，貨攬業者指出，12月上旬即期市場報價仍具彈性，美西航線約每FEU1500-1900美元，美東航線約2150-2850美元，不同航商與聯盟間價格差距明顯，其實目前市場供需結構仍偏寬鬆。

貨攬業者直指，美國聖誕節和新年檔期前的主要補貨作業大致完成，進口端出貨動能明顯轉弱，使近期跨太平洋航線（TP）整體仍呈需求趨緩、運價整理的走勢，中國出口端整體裝載率約70-90%，貨量未回溫。

針對後續運價，PA聯盟（THEAlliance）已公布12月15日至12月21日FAK參考運價，美西航線約2350美元，美東航線約3250美元，顯示船公司近期普遍釋出撐價意圖，使短線運價具備約300-400美元的小幅反彈空間。

不過業者也指出，美西航線暫時不易有效突破2350美元關卡，較為明顯的漲勢仍有待1月年前貨量回溫和船公司運力調控配合。

