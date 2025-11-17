運價機制不明 外送員、平台都憂慮

外送員憂心，恐怕會出現外送專法先過，運價還未定的情況，充滿不確定性。（本報資料照片）

交通部2024年首度針對外送運價提出修正草案，但因爭議不休導致後續不了了之，17日交通部再度提出預告，雖稱先前有與相關團體做出溝通，但包括外送員、消基會甚至平台業者都仍抱持憂慮，仍呼籲政府應多聆聽產業、團體與消費者意見，相關政策要有實證基礎以及配套措施，並審慎評估對整體市場影響。

外送產業憂心，若近期將通過的外送專法，與尚未明確的運價基準連動，台中外送平台服務產業工會理事蘇柏豪提到，民進黨團與勞動部偏向將外送員基本報酬與交通部的「外送運價」連動，但根據時程來看，恐怕會出現專法先過，運價還未定的情況，對於外送員來說仍充滿不確定性，因此對於外送運價還需多觀察、盼能有更多討論。

消基會董事長鄧惟中表示，平台方終究係以營利為目標，透過法規保障外送員後，可預期平台恐會將產生的額外費用轉嫁至消費者身上，因此呼籲交通部討論運價機制時，必須邀請消費者保護團體參與共商，經各界充分溝通後再做出決定，方可避免消費者權益受影響，甚至衍生訂單減少市場萎縮的情況。

外送平台Uber Eats呼籲政府，將平台外送產業視為傳統貨運業規管，可能出現不符平台多邊市場實際運作之情況；Uber Eats進一步指出，修正草案與立法院現正討論的「外送員權益保障」法案間，其連動與相關配套措施亦尚未明確，將有高度不確定性，認為倉促修法恐大幅影響市場運作，建議基本運價的擬訂，應聆聽產業、團體與消費者意見。

foodpanda態度上支持運價透明，但目前預告運費公式無明確計算依據，難以判斷可能造成的衝擊；建議衡量多方需求，並基於事實與數據進行通盤考量。