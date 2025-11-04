運價飆升難動搖貨主2026年合約談判優勢

根據英國航運相關網站引述，海運數據分析公司Xeneta最新報告顯示，儘管十月亞洲主要出口航線運價大幅上漲，但貨主在明（二○二六）年長約談判中仍將保有議價優勢。

Xeneta數據指出，自十月初以後，遠東至美國西岸與東岸航線即期運價分別較月初上漲三十八％與二十三％，達每四十呎貨櫃二千一百三十八美元與三千零三十八美元。遠東至北歐及地中海航線也分別上漲十八％與九％，達每櫃一千九百六十八美元與二千三百三十八美元。

即期與長約運價差距顯示貨主仍掌握談判主導權。Xeneta分析師斯托斯布（Emily Stausboll）表示，即使十月中運價上揚，遠東至北歐航線即期價仍較長約價低二百美元，也就是貨主沒有理由在短期價格較低的情況下簽訂較昂貴的長期合約。

此次運價上漲，部分原因來自航運公司對運能的主動調控。Stausboll指出，十月美西航線運能降至「自四月一日美國實施關稅衝擊需求以來的最低水準」。她也指出，這波調漲時機頗為巧合，過去兩年遠東至北歐航線即期運價都在十一月一日出現反彈，而該時段通常為貨量下滑的淡季。

分析師表示，與明年與今年相比貨主仍占優勢。遠東至北歐航線即期運價減四十一％，長約價減少二十四％；遠東至美西航線即期運價減少六十％，長約價則下降四十二％。

展望未來，Xeneta《二○二六年海運展望報告》預測，受供過於求壓力影響，明年長約與即期運價整體將持續走低。

全球貨櫃船隊預計在二○二六年成長三點六％，而需求增幅僅約三％，航運公司將可能持續以價格優惠吸引貨主簽約。

報告指出，過去趨勢也支撐此一預期。二○二五年一月啟動的長約運價與二○二四年第四季持平，顯示船公司為鎖定運量，主動提供更長期的合約誘因。

Stausboll總結，這反映船公司普遍認為，在運能過剩大環境下，運價仍將持續承壓。