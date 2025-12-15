運具電動化進度不如預期 電動機車市售比年底目標20% 目前僅達成6.8%

因應全球氣候變遷，行政院核定12項關鍵戰略中，與民眾相關的「運具電動化及無碳化」與「商用車輛電動化及無碳化」成果出爐，電動小客車與電動機車「市售比」不如預期，電動機車原先估20%，僅達成6.8%。

電動小客車年底目標為10%，至10月約達8.1%，仍有望達成或接近目標。

交通部逐年定期對外界分享運輸部門淨零轉型成果，日前公布今年的四項運輸部門淨零轉型議題，包含「運具電動化及無碳化」、「淨零綠生活」、以及減碳旗艦行動計畫的推動進度。

為達運具電動化及無碳化，首先要提高電動運具的數量，在電動小客車部分，原先2025年目標市售比為10%，但截至今年10月為止，累計電動新車2萬3,266輛、市售比為8.1%；在電動機車部分，2025年市售比定為20%，但目前累計電動機車新車4萬159輛，僅6.8%，落後年度目標。

為積極提高市售比，跨部會也提出各項措施，包括經濟部已推動兩家車廠開發國產電動小客車；財政部、經濟部及交通部持續免徵貨物稅、牌照稅、汽燃費；環境部推動老舊車輛汰舊換新、廢車回收獎勵；交通部及環境部補助設置公共充電樁、交通部持續鼓勵外送員使用電動機車外送。

法規面，經濟部已修訂「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」，並制定第三期車輛能效標準（CAFÉ）與管理措施、交通部啟動業者製造／進口電動汽機車比例之管理機制、內政部持續修訂「公寓大廈管理條例」解決充電樁的問題、未來環境部將訂定新車溫室氣體效能標準。

額外針對機車部分，經濟部修正「電動機車產業環境加值補助計畫」，以及經濟部也積極輔導業者提高換電站電池飽電率，解決民眾常抱怨換電總是換到沒充飽的電池問題。

另外電動市區公車普及率衝上4,261輛，包括已上路的2,215輛與籌備中的2,046輛，普及率達到40.8%、較原先設定的2025年35%目標更高。電動公務車部分目前普及率為498輛、占10.8%。

在運具電動化及無碳化的推動目標，包括電動小客車與電動機車在2040年市售比來到100%、電動市區公車在2030年達到100%、電動公務車則是正副首長座車在2030年達到100%與電動小客車2035年達到100%。

