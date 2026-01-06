運動中突倒地 球友嘉義基督教醫院組長即刻CPR成功守住生命防線

▲嘉基組長林志明（右）緊急為倒下球友施作CPR，另外兩名球友也主動加入救援行列，直到救護車趕抵現場救護人員接手。（圖：劉芳妃翻攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】運動場上原本充滿汗水與笑聲，卻可能在瞬間成為生死交關的現場。日前，嘉義基督教醫院檢驗醫學科林志明組長於嘉義市某羽球館運動時，目睹一名 68 歲球友突然在場邊昏倒、失去意識，現場氣氛瞬間凝結，一場與時間賽跑的搶救生命行動隨即展開，憑著過去受過的CPR訓練，他立刻幫該名患者展開心肺復甦術，不讓寶貴的黃金時間白白流失，直到救護車趕抵現場救護人員接手，成功救回一條寶貴生命。

林志明回憶說，其實當下大家都嚇壞了，但知道黃金救援時間最為寶貴，腦中浮現的是過去上課時的記憶，馬上上前對其施行CPR，另外兩名球友也主動加入救援行列，三人迅速分工，一人持續進行胸外按壓、一人協助人工呼吸，另一人則觀察脈搏並呼喚患者，即使內心萬分緊張，在救護車抵達前始終未曾中斷，直到救護車趕抵現場救護人員接手，並將患者迅速送往醫院接受進一步治療，經醫療團隊全力搶救後，該名患者目前已康復出院，家屬對於現場球友即時伸出援手，深表感激。

▲患者迅速送往醫院經醫療團隊全力搶救後，該名患者目前已康復出院，家屬對於現場球友即時伸出援手，深表感激。

嘉義基督教醫院急診醫學部主任蘇詠程指出，這正是全民 CPR 最具體的實例。心跳停止後每延誤一分鐘，存活率便大幅下降，若能在第一時間由旁人施作正確 CPR，有助於維持腦部與重要器官血流，大幅提升後續存活與康復機會。

蘇主任表示，CPR的最大優點在於「補上救護到達前的空窗期」。救護車再快，也需要時間，而這段時間若有人願意出手，就能把「可能失去的生命」，轉變為「有機會被救回的生命」。即使不是醫療專業，只要接受過基本訓練、掌握正確方式，具備「敢做、會做」的能力，就能成為關鍵的第一道生命防線。

林志明也分享，這次經驗讓他深刻體會，CPR 訓練並非只是課堂學習或證照需求，而是在關鍵時刻能派上用場的重要能力。希望更多民眾願意學習、也願意行動，是每個人都可以做到的基本守護。

嘉基也呼籲社會大眾重視 CPR 與 AED 的普及與教育，讓更多人具備「敢做、會做、不延遲」的急救能力。當意外來臨時，只要有人願意挺身而出，每一雙伸出的手，都可能為生命多爭取一次重來的機會。