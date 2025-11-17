運動也要高科技！經濟部曝5項「台灣之光」

財經中心／師瑞德報導

工研院的「棒球科技-臺灣鷹眼」系統能自動追蹤投球軌跡、轉速與位移，誤差不到一公分，堪比美國職棒的鷹眼系統，讓好球帶判定更公平，也讓選手訓練更精準。圖為NiceSports好的運動總經理張泰山示範投球。（圖／經濟部提供）

台灣運動科技產業迎來升級關鍵時刻。經濟部產業技術司今（17）日舉辦「運動科技研發成果」記者會，正式公開五大具代表性的創新技術，全面展現台灣在運動科技化與產業高值化的發展潛力。從職棒場上的「台灣鷹眼」精準追蹤系統、高爾夫AI教練，到支援無訊號山域的登山留守科技，以及結合訓練台的室內智慧自行車平台，展現出從研發、產品化、應用到場域驗證的完整鏈結布局，讓台灣不只在硬體製造上有一席之地，更積極搶攻國際智慧運動新藍海。

經濟部指出，這場展示的五項技術，是在「運動×科技行動計畫」下逐步孕育而成。該計畫自2023年啟動，預計投入新台幣五億元、執行至2026年，整體將帶動產業投資逾30億元，預估衍生產值高達75億元以上。技術司司長郭肇中強調，這不只是單一產品的突破，而是讓科技與全民運動深度融合，真正實踐「Sports Everywhere」的未來願景。

「台灣鷹眼」導入大巨蛋、天母球場 偏鄉少棒也能科學化訓練

記者會現場最吸睛的亮點，無疑是運動科技領域的明星系統，「台灣鷹眼」投球軌跡偵測平台。這套系統透過高速影像與AI演算，可將投手每一球的軌跡準確呈現，誤差小於1公分，精準度幾乎媲美美國大聯盟的職業規格，目前已導入台北大巨蛋、天母、洲際等一線球場，不只用於比賽判決輔助，更能提供球員訓練數據分析。

這項技術也進一步下放應用到偏鄉基層，協助紅葉少棒等資源相對不足的球隊導入科學化訓練，讓台灣的「國球」在育成與精準訓練上同步升級。郭肇中表示，這就是科技應用真正的價值所在，「不只是看得見、說得好，更是要用得上。」

山林迷航有解 「科技登山人」系統結合SOS與超距訊號

台灣每年登山人口持續上升，隨之而來的山難救援問題也日益受到關注。此次經濟部展示的「科技登山人—科技留守人平台（MountLink）」成為焦點之一。系統具備無基地台通訊能力，即便在無訊號環境下也可發送位置與求救資訊，並整合SOS警示功能，目前已與各地消防局、地方政府建立合作，強化山域安全監控網絡。這樣的創新應用，讓戶外活動從興趣升級為可控風險的全民運動生活方式。

「科技登山人-科技留守人平台（MountLink）」運用無基站超距通訊與SOS警示機制，已與政府及消防單位合作，強化山域活動安全。圖左起為揪山股份有限公司負責人王一芹、工研院中分院組長黃天佑、經濟部產業技術司司長郭肇中、高雄市政府消防局第六救災救護大隊陳勇廷、工研院服科中心執行長鄭仁傑。（圖／經濟部提供）

高爾夫AI教練上線 結合可攜感知裝置創造「即時回饋訓練」場域

「科技產業運動化」的另一代表作是高球領域的創新應用。「智慧高球服務系統」首度亮相，可攜式複合感知裝置能同步回饋揮桿數據、姿勢與力道，大幅縮短傳統設備的建置時間，同時讓教練與選手能即時修正姿勢。目前該裝置已在2025世界壯年運動會導入揚昇球場與霧峰球場，實際驗證其在各種場域的可行性。

搭配AI揮桿分析技術所開發的「高爾夫AI虛擬教練」，可自動產出個人化訓練建議，使用者從入門玩家到資深選手皆可受益。與此同時，「體適能AI檢測平台」也同步推展，協助健身族群進行身體功能評估與動作優化，支持全民健康生活的目標。

「AI智慧高球服務系統」首創可攜式複合感知一體機，結合「AI虛擬教練」提供即時動作回饋，並以輕量化設計大幅減少系統建置時間。圖為高球亞運金牌國手/教練李瑞慧以及經濟部產業技術司司長郭肇中示範推桿。（圖／經濟部提供）

自行車訓練更智慧 室內台加上互動軟體抓住每個關鍵坡度

台灣擁有全球數一數二的自行車製造鏈，如何把「硬」產品變得更「聰明」，是產業升級的重要關鍵。技術司此次展示的室內智慧騎乘系統，整合了訓練台與即時互動軟體，不但可模擬各種坡度與路況，更能追蹤選手心跳、踏頻與力量輸出，讓教練在每一次訓練中都能即時做出反饋調整，提高運動成效。

目前此技術已獲得多家國內外教練與隊伍採用，進一步證明「從訓練室走到賽場」不再是口號。

「室內騎乘訓練系統」整合騎乘訓練台與互動軟體，讓教練能即時掌握坡度與體能變化，協助選手精準訓練。圖為國立臺灣體育運動大學自由車專任教練曾可妡示範訓練。（圖／經濟部提供）

研發、產業、應用一線串聯 政府打造智慧運動產業鏈原型

這次成果發表不僅僅展示技術本身，也同步邀請產業代表、法人單位與終端使用者參與，包括棒球名將張泰山、高球金牌教練李瑞慧、霧峰球場總經理黃京珠，以及多家國內智慧運動設備廠商與AI感測公司，共同討論技術落地、產品商業化與國際市場拓展策略。

技術司強調，台灣的優勢不只是製造能力，更在於能夠整合研發與應用，快速回應市場需求。接下來，政府也將持續與工研院、資策會、自行車中心等法人單位合作，透過場域驗證、國際媒合與跨部會資源整合，讓「科技運動、全民參與」不只是口號，而是成為台灣運動經濟的下一個常態。

