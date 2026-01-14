運動公園彈跳床鋼絲外露害童傷 縣府加強防護補強

縣府已封閉相關遊具，短期內將先增加人工材質防護軟墊，加強安全補強。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東兒童運動公園彈跳床遊具，因彈跳布條內襯鋼絲斷裂外露，導致孩童不慎觸碰受傷，縣府表示，第一時間即封閉相關遊具，同步啟動安全檢視、專業評估及後續處理作業；短期內將先在既有結構中，增加人工材質防護軟墊，作為過渡性安全補強措施。

縣府指出，彈跳床遊具除深受小朋友喜愛外，也有不少大朋友陪同體驗，實際使用頻率與承載程度皆高。經巡檢發現，該類遊具已出現局部材質耗損情形，包含彈跳布條內襯鋼絲斷裂外露等。

兒童運動公園布條內襯彈跳床鋼絲外露，孩童不慎觸碰受傷。（記者鄭錦晴攝）

縣府經洽原設計及施工單位研議後，考量該類遊具長期處在高使用率與高承載狀態，即便汰舊換新，仍難以確保使用年限與品質穩定性，短期內將先參考外縣市相關作法，在既有結構中增加人工材質防護軟墊補強。

行政處長楊瑤華表示，部分遊具在長期高使用率情形下，實際承載與耐用狀況逐步顯現，也成為縣府檢視園區下一階段發展的重要依據。未來將不僅著眼於單一遊具修復，並從整體使用需求出發，評估更耐用、更安全，也更符合孩童使用強度的遊具形式與配置方向。

後續遊具更新規劃，將延續原本參與式設計精神，持續邀請親子與孩子透過實際遊戲體驗提供回饋，作為更新規劃的重要參考，讓公園在確保安全的前提下，持續回應孩子真實的遊戲需求。