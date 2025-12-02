運動公園遊民聚集 市府啟動定期巡查有成

基隆市仁愛區光一路運動公園近年因部分遊民聚集，衍生治安顧慮及煙蒂、雜物等環境髒亂問題，引發當地居民關注。在光華里里長陳世豐的建議下，市警局、環保局及社會處社工員近期共同啟動跨局處定期巡查機制，針對治安維護、遊民安置及垃圾亂丟行為進行全面性管理，逐步展現改善成效。

光一路運動公園為居民日常散步、休憩與運動的重要公共空間，但因鄰近交通繁忙地帶，部分遊民長期在公園周邊逗留，人潮進出頻繁，衍生治安疑慮。里長陳世豐表示，公園內的煙蒂垃圾與雜物堆置問題常讓民眾反映觀感不佳，希望市府能加強管理，還給居民安全且整潔的休憩環境。

在里長爭取下，市府跨局處協作正式啟動定期巡查。警察局派員加強夜間與白天巡視，了解遊民動態並維護周邊治安；社會處社工員則主動接觸遊民，評估是否需轉介安置、日間棲所或社福資源，避免弱勢族群在街頭滯留；環保局稽查隊也同步派員進場，對於任意丟棄煙蒂、垃圾等違規行為加強取締，並依法裁罰。

警方則指出，透過跨單位合作，公園周邊遊民聚集狀況已較以往減輕。未來除持續加強巡邏，也會滾動檢討巡查頻率，確保光一路運動公園維持良好公共秩序。

里長陳世豐感謝市府團隊積極介入並提供協助（見圖，記者李瓊慧攝），期盼持續透過跨局處合作，使光一路運動公園朝向更安全、整潔與友善的公共空間邁進。他也呼籲民眾共同維護環境品質，讓公園成為社區共享的優質休憩場域。