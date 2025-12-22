運動可防癌、抗癌 「4現象」是操太兇、反而致癌：醒來還是累慘了

記者施春美／台北報導

醫師李思賢表示，過度運動若缺乏修復，會讓皮質醇長期處於高位、抑制免疫系統的監視功能，甚至引發系統性的慢性發炎，為癌細胞提供了滋生的溫床。（示意圖／PIXABAY）

醫師李思賢表示，適度的運動壓力能夠抗癌，因為當身體承受適當強度的生理挑戰時，運動誘發的急性發炎因子與氧化壓力，能淘汰體內適應力低下的細胞，達到汰弱留強的目的。然而，過度運動若缺乏修復，會導致皮質醇長期處於高位，會抑制免疫系統的監視功能，甚至引發系統性的慢性發炎，這反而為癌細胞提供了滋生的溫床。

李思賢表示，健康細胞在面對運動壓力時，會誘發內源性抗氧化劑的大量合成。正常細胞在面對更嚴峻的病變威脅時，擁有更強的存活本錢。

運動加速血流速度 能降6成特定癌症的死亡風險

他表示，田納西大學的癌症專家Rhonda Patrick博士提到，當運動使血液流速增加，血管內壁產生的剪切力（shear stress)能物理性地破壞在循環系統中伺機轉移的癌細胞。這種良性的代謝擾動能降低特定癌症達6成以上的死亡風險。

但李思賢也強調，當壓力由「良性」轉為「慢性」或「過度」時，這種好處就會消失。過度運動若缺乏充足的修復窗口，會導致「皮質醇」(壓力荷爾蒙)長期處於高位，進而抑制免疫系統的監視功能，甚至引發系統性的慢性發炎，這反而為癌細胞提供了滋生的溫床。

至於運動有無過度？李思賢提供4觀察訣竅：

1. 觀察心率變異HRV有沒有下降

2. 早上睡醒有沒有睡不飽的感覺

3. 觀察靜止心率有沒有持續上升

4. 觀察深層睡眠的時間有沒有減少

所謂心率變異（HRV, Heart Rate Variability)，指的是連續心跳之間時間間隔的微小變化量，它反映身體的自主神經系統（交感神經和副交感神經）的平衡狀態，是評估壓力、恢復、訓練負荷與整體身心健康的重要指標。高HRV 通常代表身體適應力好，壓力管理佳；低 HRV則可能表示壓力過大或需要休息。

