運動品牌進駐迪化街 融入「古早味」燈籠.花磚吸睛

台北市 / 綜合報導

台北市大稻埕，最為人知的迪化街，是擁有重要歷史的百年老街，裡頭不只充滿人文風情，不少古宅建築也很吸睛。而隨著國際企業進駐經營，我們發現，大多數的業者，都會保留傳統建築風格，像是有運動品牌，就將燈籠、花磚、木造窗花等元素加入，在古色古香的風格中，結合創新素材，吸引不少遊客駐足打卡。

大橘燈籠高高掛，高矮胖瘦全放上，跟花磚相互輝映，這典雅古風你能想像，是在運動品牌店嗎，看看這窗花是熟悉的品牌，瞧瞧試衣間卻像老家古宅，還有窗框以「8字」呈現，象徵運勢發發發，招牌改掛匾額實在古早味，這企業進駐大稻埕別有風味，手機拿起來狂拍猛拍，運動品牌保留原有建築，傳統創新兼具，成近期最夯打卡點。

民眾VS.記者說：「跟這邊有一點差距，就是比較新的感覺，有融入當地特色，對，它很融入這邊，(會推薦朋友來這邊打卡嗎)，還不錯啊，可以來看一下。」大稻一條街拍好拍滿，隔壁的郵局同樣吸睛，從日治時代「台北南街郵便局」，到現在的「迪化街郵局」，經整建修護保留木造日式風格，成功重現歷史風華，這間超商，同樣加入古風之爭，看似現代化的經營下，裝潢同樣不破壞古宅，而這間大藥房，建築曾遭火噬經修繕後，也恢復昔日風貌。

民眾說：「像見證台灣的歷史脈絡是什麼，我覺得那是一種台灣精神的代表吧，對啊，如果說這種外商企業來到台灣，可以選擇這樣的一個文化場域來設店，我覺得在文史，文化資產上面的運用，我覺得也非常符合整個企業的精神吧，就是你想到台灣，你會想到什麼。」雖然進駐的大多是國際品牌，但在五光十色的台北中，這一隅見證歷史推演，與新時代擦出火花也顯得相當搶眼。

