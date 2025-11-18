運動場館憂場地破損拒身障使用 綠委批違反人權籲補強設計

民進黨立委張雅琳今天與身障團體在立法院舉行記者會指出，有運動場館以擔心場地遭輪椅破壞為由，拒絕身障者使用。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委張雅琳今天與身障團體在立法院舉行記者會指出，有運動場館以擔心場地遭輪椅破壞為由，拒絕身障者使用，已侵犯基本人權，要求政府盤點各縣市運動場館的無障礙設施現況，建立場館共融設計與設備標準，強化管理及場館人員的身障平權教育訓練，同時應邀請身障團體參與場館規劃、審查，落實身心障礙運動平權。

張雅琳指出，有運動場館以輪椅會壓損、破壞場地為由，拒絕身障者進入，甚至有使用電動輪椅身障者被禁止進入棒球場，最後竟爬行進去，直言這已違反身心障礙者基本人權。她強調，公共場館的目的不是為了避免耗損，是讓大家都能運動，只要制度合理，就能同時做到「保護場地」與「維護使用者權利」雙贏。

無礙資源推廣協會總幹事許朝富說，10月23日有身障者到汐止網球場打球，但遭民眾勸離指輪椅不能進場，區公所回覆也說「不建議輪椅進去」，類似事件不只發生在汐止，而是許多身障者都遇到的事。他呼籲，運動部應成立身心障礙運動平權委員會，集結選手、專家、團體代表一起參與，不要再讓拒絕與歧視事件再次發生。

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會營運長呂嘉儀說，她參加輪椅網球國家代表隊已經20、30年，至今仍會持續發生這種事，讓人遺憾。她也提到，職業田徑選手也會穿損害跑道的釘鞋，身障在國外比賽，與一般選手用的是一樣的場地，若擔心輪椅的黑輪胎會損害場地，只要先宣傳即可，不該直接拒絕身障者使用場地的權利。

台灣障礙青年協會常務理事劉家承說，以輪椅破壞場地為由，將身心障礙者拒於門外，對他來說不是新聞，是身障者遭遇的日常，建議政府應有身心障礙運動場地輔導媒合專案，協助有運動需求的障礙者媒合場地。

