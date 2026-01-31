運動大量流汗又泡湯！52歲女「低血鉀」心因性休克倒地

一名52歲的江女士日前到運動中心運動後泡湯約半小時，突然感到頭暈、四肢無力，隨即昏厥倒地，緊急送往員榮醫院急救。經檢查發現血鉀過低導致心因性休克，補充電解質後平安出院。

患者脫離險境後寫下人生中第一次昏倒的經驗。（圖／員榮醫院）

江女士表示，事發當天吃完晚餐後到健身中心，先跑步然後舉啞鈴，前後大概一個小時，之後去水療池。水療池溫度大概42度左右，那一天泡了約30分鐘，之後起身去淋浴，但走到淋浴間時，突然覺得心跳變得很微弱，四肢力量一點點流失。

江女士回憶，暈倒前大概20秒，突然覺得「是不是要死了」，心想「我快要死了耶」。她說，腦中還想到家裡的東西都還沒整理好，重要的資料放在哪裡，家人根本不知道。剩下最後10秒鐘，憑著剩下力量把頭髮上洗髮乳沖掉，之後就沒有意識，不知過了多久才醒來，圍上浴巾走出浴間求救。

員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊表示，患者在高溫環境中停留時間較久，大量流汗，電解質流失，造成血鉀值過低，引發血壓下降、心跳過快、心律不整，導致心因性休克。經即時補充電解質與靜脈輸液治療後，血鉀逐漸回升，住院數天平安出院。

員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊醫師，解釋低血鉀的各種症狀。（圖／員榮醫院）

孫樹俊說，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低，可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時甚至引發心律不整、昏厥、心因性休克。洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，加上大量流汗電解質流失，正是誘發低血鉀的重要原因之一。

孫樹俊提醒，洗三溫暖要量力而為，避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長。過程中若出現頭暈、心悸、噁心、冒冷汗等不適，應立即離開並補充水分及電解質。腎臟病患者、心臟病患者、長者或長期服用利尿劑、降血壓藥物者，更應特別小心。

