運動完流汗馬上吹冷氣會感冒或傷身？【破除迷思】 | Women's Health

流汗後立刻進入冷氣房，常被視為容易感冒的行為，也是不少人從小聽到大的健康叮嚀。但這樣的說法，究竟是來自醫學觀察，還是長期累積的生活經驗？溫度快速變化對身體會產生哪些影響，又是否真的與生病畫上等號？

【破除迷思】流汗後馬上吹冷氣會感冒或傷身？

答案是：錯！感冒跟吹冷氣無關。

原因是......

根據 美國梅約診所（Mayo Clinic）官方資料，流汗後馬上吹冷氣本身並不會讓人「感冒」。感冒是由病毒感染引起的，需要接觸到感冒病毒才會生病，而不是因為溫度變化或冷氣刺激本身所致。梅約診所明確指出，溫暖或寒冷的環境不會直接導致病毒感染；即便你在運動後汗水未乾、立刻進入冷氣房感覺不適，那通常是 身體對溫度差異的反應（例如呼吸道受到冷空氣刺激），而不是病毒性感冒。也就是說，當下的溫差或冷空氣可能讓你覺得「不舒服」或頭重腳輕，但真正讓人感冒的原因仍是病毒的接觸與感染，而非「流汗後吹冷氣」這個行為本身。

