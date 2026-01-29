運動家春訓名單出爐！20歲林維恩獲邀、莊陳仲敖有望同隊較勁

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）奧克蘭運動家今（29）日公布今年春訓非40人名單受邀球員名單，共有31名球員獲得參與大聯盟春訓營的機會。其中最受台灣球迷矚目的，莫過於年僅20歲的左投林維恩，而已列入40人名單的投手莊陳仲敖，也將隨隊投入春訓，讓大家有望在春訓舞台看到兩位台灣投手同隊較勁。

奧克蘭運動家公布今年春訓受邀球員名單，包含年僅20歲的左投林維恩。（圖／美聯社）

林維恩去（2025）年展開旅美生涯，成長速度相當驚人，從1A出發後一路挺進2A。整季出賽26場、其中13場先發，投了87局，繳出4勝5敗、防禦率3.72的成績，還狂飆117次三振，對手打擊率僅0.217，已展現不輸高層級的壓制力。

廣告 廣告

從數據來看，林維恩每9局可送出12.1次三振，每局被上壘率只有1.06，球威與控球兼具，是運動家農場中備受期待的左投新秀之一。

至於莊陳仲敖，上季主要在2A擔任先發輪值，28場出賽拿下6勝11敗，合計投出145.2局，防禦率4.08，展現穩定吃局數的能力；全季送出145次三振，被球團視為投手深度的重要拼圖。

已列入運動家40人名單的投手莊陳仲敖，也將隨隊投入春訓。（圖／翻攝自臉書）

除了台灣投手成為焦點外，運動家本次非40人名單春訓邀請名單同樣不乏潛力新秀，包括大聯盟官方百大新秀第4名的內野手Leo De Vries、第41名的左投Jamie Arnold，以及第51名的右投Gage Jump，皆獲得春訓邀請，顯示球團有意讓多名年輕戰力提早接觸大聯盟層級環境，並藉此為新賽季戰力布局進行全面盤點。

更多FTNN新聞網報導

最快今年上大聯盟！運動家高層大讚林維恩「台灣史奈爾」 看好4月進百大新秀

WBC ／最有氣勢隊伍！MLB日籍作家點出中華隊優勢 有望重演12強逆襲戲碼

鄭宗哲再遭DFA！休賽季第三度異動 仍以備戰經典賽為重心

