運動容易受傷，是因肌肉太緊繃！物理治療師示警「2大危害」要小心

身體緊繃造成的傷害



身體緊繃會在不知不覺間影響運動表現，或者埋下受傷的隱患，而且通常難以找到解決方法。下列以具體案例說明「身體緊繃」所造成的危害。

危害1：身體無法隨心所欲活動



我認為閱讀本書的讀者，大多是想要在自己所從事的運動項目中提升運動表現的人、對身體的運作機制感興趣的人，以及本身有不適症狀的人。我們在活動身體時，往往只會將注意力放在看得到的動作，但是像簡單的「跑步」動作，實際上也是由神經、肌肉、骨骼以及意識錯綜複雜地連動而成。

以棒球的擊球動作為例。從掌握球的動向到打擊出去，會經過一系列動作：

根據投手的姿勢、手腕的角度與球的飛行軌跡，預測球棒接觸到球的時機與路徑。 根據預測的時機下達揮擊的指令。 軸心腳一方面感受承載的體重，一方面也以髖關節、骨盆周圍的肌肉為中心，做好揮擊的準備。 保持狀態，移動重心踏出前腳。 運用肩胛骨與脊椎、肋骨，控制骨盆的動作。 以髖關節的動作為起點，快速旋轉骨盆與脊椎，將力量從兩側肩胛骨傳遞至手臂，猛力揮擊出去。

單是揮擊的動作，不僅要用手臂揮動球棒，還必須連動腰部（髖關節）與下半身（雙腳）、肩胛骨、手臂等部位，並且掌握路徑與時機，才有可能猛力揮擊出去。





危害2：容易受傷或引發不適症狀



我們的身體具有感應器，可透過肌肉收縮與緊繃狀態、皮膚感受等方式， 來察覺身體的狀態。舉例來說，我們不必用眼睛親自確認，是不是也能知道自己的腳往哪個方向伸出多大範圍？這就是感應器的作用。

包括日常動作在內，我們就是根據感應器所傳遞的訊息做出各種動作。例如花式滑冰優雅的肢體動作，或者手要伸多長（腳要踢多大力）才能接到球，諸如此類的「感覺」，就是感應器的作用。

身體緊繃，就會減弱感應器的靈敏度。感應器的靈敏度一旦減弱，回饋自身狀態的準確度也會變差，導致身體的反應變得遲鈍。更重要的問題是，感應器的靈敏度減弱，容易引起受傷。例如肌肉拉傷，其基本原理便是肌肉在卸力的時候，也就是肌肉需要伸展的時候無法適度調整卸力的力道，肌肉纖維就會因此斷裂。

當大腦或脊髓下達「伸展」的指令時，能夠立即卸力、釋放緊繃肌肉的選手就不會受傷；反之便容易拉傷肌肉。此外，感應器也負責調整卸力的力道強弱。不是只有運動選手才需要重視感應器的靈敏度。

舉例來說，你是否遇到過下列情形：

以為自己抬起腳來走得穩健，沒想到卻在平坦的路上絆倒

以為自己站得筆直，看了照片才知道歪一邊

發覺自己的肩膀及腰部很緊繃

造成上述情況的原因也許各式各樣，但是極有可能與身體緊繃息息相關。

（本文摘自／卸力，打造最強體能：一線運動員都在做的放鬆訓練法／天下生活）

