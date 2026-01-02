運動幣取代動滋券！16歲以上都可抽500元 登記使用資訊一次看

運動部宣布「青春動滋券」將轉型為「運動幣」，擴大發放對象至年滿16歲以上國民。 圖：運動部/提供

[Newtalk新聞] 為推動全民運動政策，運動部近日宣布，「青春動滋券」將正式轉型為「運動幣」，第一季運動幣政策預計發放60萬份，發放對象也大幅擴大，年滿16歲以上的國民，每人皆有機會抽中500元，面額延續原有做運動、看比賽類別外，新增開放「添裝備」類別。

民國112年推出的「青春動滋券」限定16歲至22歲國民領取使用，且僅限做運動、看比賽類別。今年運動部將「青春動滋券」正式轉型為「運動幣」。第一季運動幣政策預計發放60萬份，每份面額500元，鼓勵民眾參與各類運動體驗。

廣告 廣告

運動部表示，凡年滿16歲以上，即民國99年1月1日以前出生之國民，皆可登記參加抽籤。抵用範圍延續原有做運動、看比賽類別外，新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用200元，民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等；做運動、看比賽則可全額抵用500元。

運動部說明，運動幣將採網路登記抽籤方式辦理，民眾可於1月26日至2月8日期間至動滋網登記參加抽籤，1月26日至1月30日將依身分證字號末碼進行分流登記(第1日為0、1，第2日為2、3，第3日為4、5，第4日為6、7，第5日為8、9)，1月31日至2月8日則全面開放全民登記。於2月12日以直播方式公開抽籤，中籤者可自3月1日起至合作店家消費抵用運動幣，使用期限至115年12月31日止。

合作店家方面，運動幣將於本月5日起開放業者申請成為合作店家。原青春動滋券合作店家僅需至動滋網完成基本資料確認，選擇抵用類別，經審查通過後，即可成為運動幣合作店家。運動部鼓勵「添裝備」相關業者踴躍申請，經審查後即可自3月1日起收受運動幣，並延續青春動滋券「日日對帳、週週結算、速速撥款」，提供合作店家便利順暢的核銷與請款流程。

針對未滿16歲族群，運動部推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，鼓勵學生以校隊或社團方式組團參與或觀賞各類運動競技及表演賽會活動，透過同儕參與帶動參與意願，擴大運動人口基礎，活絡運動產業市場。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

曾神準預言風災！南鯤鯓抽「2026國運代表字」結果揭曉

譴責中共軍演！民進黨提案批「武力恫嚇」 藍白竟否決

運動幣採網路登記抽籤方式辦理，1月26日至2月8日期間開放登記參加抽籤。 圖：運動部/提供

運動幣相關資訊一覽。 圖：運動部/提供

運動幣相關資訊一覽。 圖：運動部/提供