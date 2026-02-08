運動幣登記最後一天！運動、買用品都能用 拿500元機會別錯過

生活中心／游舒婷報導

運動部宣布常態發放「運動幣」，適用對象更擴大至16歲以上國民，今（8）日是登記的最後一天，符合資格的民眾不要錯過這個登記抽選的機會，登記結束後，預計12日將公開抽籤，3月起就會開放中籤民眾領用。

運動幣今天登記最後一天。（圖／資料照）

運動幣登記時程

登記時間自115年1月26日上午10時起至1月30日，將依身分證字號末碼分流開放登記；而自1月31日起至2月8日24時止，則全面開放、不限證號登記，今（8）日是登記最後一天。（登記時間從早上10時開始）

運動幣登記方式

登記方式為進入動滋網（500.gov.tw），在「立即登記」頁面填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼與電子信箱等資料，完成驗證後即可取得抽籤資格。抽籤將於115年2月12日以直播方式公開抽獎，依身分證字號末碼抽出60萬份，每份500元，並同步發送中籤通知簡訊。

運動幣抽選時間和領取方式

民眾可於2月12日抽籤直播時即時查詢是否中籤，或於2月13日上午10時起至動滋網公告查詢。

中籤者須至動滋網領取運動幣電子錢包 QR Code，流程為登入「我的運動幣」、輸入個人資料、填寫簡訊4位數驗證碼後，即可取得電子錢包。

運動部提醒，為防止轉賣或盜用，運動幣採動態 QR Code，使用期限為1小時，若逾時未完成消費，可重新登入系統再次取得。

運動幣使用期限與消費範圍

運動幣使用期限自115年3月1日上午10時起，至12月31日24時止。

運動幣為內含500元額度的電子錢包，不限使用次數，可於實體店家及線上平台消費抵用。實體消費時，需出示 QR Code 或付款碼，並告知店家簡訊驗證碼；線上消費則需輸入付款碼、身分證末四碼及驗證碼，超出金額須自行補差額。

