運動幣登記最後1天 線上、實體店家消費皆可用500元額度

【緯來新聞網】運動幣將納入常態性政策工具，並擴大適用對象至16歲以上國民。符合資格者可透過官方平台完成登記參與抽籤，登記期限至2月8日24時止，抽籤結果預計於2月12日公開，3月起中籤者可開始使用每份500元的運動幣額度。

運動幣登記流程和使用方式。（圖／翻攝運動部官網）

運動幣制度調整在於「常態發放」與「年齡門檻下修」。政策不再僅限特定族群或短期措施，而是以固定機制支持民眾參與運動消費。由於名額有限、採抽籤方式分配，加上使用範圍涵蓋實體與線上通路，使登記與抽選流程成為近期討論焦點。



依運動部說明，登記作業分為兩階段。1月26日上午10時起至1月30日，採身分證字號末碼分流登記；1月31日起至2月8日24時，全面開放、不限證號。民眾需進入官方平台「動滋網」（500.gov.tw），於「立即登記」頁面填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼與電子信箱，完成驗證後即可取得抽籤資格。

抽籤將於2月12日以直播方式進行，依身分證字號末碼抽出60萬份運動幣，每份金額為500元，並同步以簡訊通知中籤者。2月13日上午10時起，民眾亦可於動滋網查詢抽籤結果。

中籤者須登入動滋網「我的運動幣」，完成個人資料確認與簡訊4位數驗證後，取得電子錢包QR Code。運動部指出，為降低轉賣或盜用風險，系統採用動態QR Code，單次有效時間為1小時，逾時可重新登入取得。

運動幣使用期限自3月1日上午10時起至12月31日24時止，可於合作實體店家及線上平台折抵消費，不限使用次數；消費金額若超出500元額度，差額須由使用者自行支付。運動部表示，相關流程與規範將依政策實施狀況持續滾動調整，並以官方公告為準。

