運動幣登記開跑小編手把手教學！運動幣可以幹嘛？運動幣怎麼領？運動幣2026必看QA｜Yahoo補助通
運動幣登記開跑！2026年起運動幣擴大發放對象，年滿16歲以上的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅可以用來運動、看球賽，還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣登記怎麼做？運動幣怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！
運動幣登記怎麼做？小編手把手實測教學！
步驟一：進入運動幣官網，點擊「立即登記」。
步驟二：輸入個人資料，包含身分證字號、出生年月日、手機號碼、確認手機號碼、電子信箱。
步驟三：檢視「運動部動滋網個人資料保護聲明內容」後，點按「登記」。
步驟四：接著頁面會顯示「您已完成登記」，代表登記成功。
運動幣誰可以登記？金額多少？
今（2026）年年滿16歲（2010年1月1日前出生），且國內現有戶籍的國民，皆可登記參加抽籤。本次的運動幣面額為500元，不限抵用次數。
運動幣登記抽籤方式為何？
運動幣採網路登記抽籤方式辦理，民眾可於今年1月26日（一）上午10時起至2月8日（日）晚上12時止，共14日期間至動滋網登記參加抽籤，只要在「民眾登記」頁面，輸入姓名、身分證字號、出生日期、手機號碼及電子信箱等資訊，點選「登記」鍵，經驗證符合年齡身分者，就有資格參加抽籤。
前五日將依身分證字號末碼進行分流；後九日開放全民登記。分流日期如下：
1月26日（一）：開放末碼0、1者登記。
1月27日（二）：開放末碼2、3者登記。
1月28日（三）：開放末碼4、5者登記。
1月29日（四）：開放末碼6、7者登記。
1月30日（五）：開放末碼8、9者登記。
我要怎麼知道有沒有中籤？
運動部預訂於今年2月12日直播公開抽籤。以「身分證末碼」抽出60萬份運動幣，並發送中籤通知簡訊。民眾可透過網路直播查看是否中籤，或於2月13日上午10時至動滋網公告查詢。
運動幣怎麼領？領用期限為何？
運動幣自今年3月1日上午10時起，開放民眾領用。
如果你幸運中籤，第一次進入「我的運動幣」頁面時，需要輸入身分證字號、出生日期、驗證健保卡卡號，並輸入簡訊四位驗證碼，即可取得QR Code及付款碼。
後續再進入「我的運動幣」頁面時，只需填寫身分證字號、密碼（手機號碼）、出生日期，就會呈現QR Code，你也可以看到已抵用金額、剩餘抵用額度及抵用紀錄囉！
運動幣如何使用？使用期限到什麼時候？
中籤的朋友在取得QR Code及付款碼後，可用於抵用實體店家及線上平台的消費，超過運動幣餘額需自行支付差額。使用方式如下：
實體店家消費：臨櫃結帳時，出示QR Code或付款碼（可截圖或列印），並告知簡訊驗證碼，即可折抵。
線上平台消費：於結帳系統輸入付款碼、身分證字號末四碼及簡訊驗證碼，即可折抵。
友善提醒，運動幣採動態QR Code，使用期限為一小時；成功領幣後，如未於一小時內消費抵用，就要到「我的運動幣」輸入基本資料，產生新的QR Code才能使用。此外，運動幣的抵用期限至今年12月31日晚上12時截止，逾期失效。幸運兒們記得要在這段時間內使用完畢，以免浪費啦！
運動幣可以轉讓親友嗎？可以換現金嗎？
答案是不可以。運動幣限中籤者本人使用，禁止盜領、轉售、購買。消費時，除了出示QR Code掃描或輸入付款碼，店員也會詢問民眾簡訊驗證碼，以確認本人是消費抵用。民眾務必妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。
此外，運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，也不得另再兌換成等值的現金。若違反運動幣使用規範，運動部有權終止民眾領取抵用權利。
運動幣可以幹嘛？使用範圍為何？
運動幣使用範圍主要分成以下三大類：
運動（每人最高可抵用500元）
運動課程、社團費
健身房／游泳池／球場入場費、會員費、場地設備出租費
參加運動比賽衍生費用
運動指導教學費
運動觀光遊程
看比賽（每人最高可抵用500元）
觀賞運動比賽門票費
運動展演及博物館門票券
購買、付費訂閱媒體費
看運動比賽買應援用品、紀念品等
運動書籍與雜誌
添裝備（每人最高可抵用200元）
運動服裝
購買及維修運動用品與器材
運動鞋類
運動穿戴裝置
球類、球棒、護具等運動耗材
運動幣合作店家有哪些？
想知道運動幣可用於哪些合作店家，民眾可至動滋網「合作店家」頁面，透過下拉選單選擇欲查詢縣市、鄉鎮區、營業類別或輸入店家名稱，即可閱覽各合作店家資訊。
運動幣我有其他問題怎麼辦？
運動幣相關資訊，可上動滋網查詢或致電客服專線 02-7752-3658，由客服專員協助處理。客服時間為每日上午9時至下午6時（中午12時至下午1時暫停服務）。
撰稿記者：陳昭容、廖梓鈞
核稿編輯：沈孟燕
