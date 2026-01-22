「運動幣」26日開放登記 卓榮泰籲全民踴躍參加 讓運動融入日常

行政院22日院會報告「文化幣、客家幣及運動幣之執行規劃及成效」，行政院長卓榮泰表示，政府推動三項政策，目的在鼓勵青少年踴躍參與藝文、運動等休閒活動，並促進相關產業發展。而針對動滋券升級的「運動幣」將於本月26日開放線上登記，適用範圍及年齡都擴大。卓榮泰呼籲，全民踴躍參加，讓運動融入日常。

為深化全民運動風氣，運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並將對象由原本青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放 60萬份500元運動幣，凡是2010年1月1日前出生的國民均可參加抽籤。

廣告 廣告

運動部產業及科技司長王詔民表示，過去發行「動滋券」有高達94%經費投入在「添裝備」專案，雖然成功帶動2.6倍產值效益，但也發現資源過度集中在單一產業別，因此後續限縮使用範圍在「做運動與看比賽」。

接下來要發行的「運動幣」將承襲動滋券的經驗，王詔民表示，運動幣主要有三個目標：第一，對象從青少年提高到年滿16歲以上國民，鼓勵全民運動；第二，重啟「添裝備」專案，盼藉外溢效果，帶動運動器材裝備等周邊產值；最後，透過數位發行蒐集並掌握國人運動消費習慣，作為未來政策制定及資源配置的決策參考。

王詔民強調，運動幣針對年滿16歲以上國民採「登記抽籤」方式，中籤者可領取500元運動幣。登記時間自1月26日至2月8日，為期2週，前5天將依身分證字碼尾碼分流，第6天起全面開放登記，並於2月12日辦理公開抽籤。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰裁示，盼透過發行運動券，讓運動融入民眾日常，呼籲民眾踴躍參加登記，李慧芝轉述說：『(原音)發放60萬份500元運動幣，使用在做運動、看比賽、添裝備的運動消費，其中新增加的添裝備，每個人最高可抵用200元，希望資源可以平均善用，自1月26日起到2月8日止，開放登記抽籤，院長也請全體國民踴躍登記，透過增加運動的消費，帶動運動產業的新動能，讓運動可以融入國人的日常生活。』

另外，卓榮泰提到，文化幣自今年1月1日發放，已超過4成符合資格者領取，約81.4萬人，推動成效良好。他呼籲文化部積極結合各地文化基地，鼓勵青少年在寒假期間善用文化幣，引導青少年進行更多元的文化探索，推動文化產業生根。

卓榮泰指出，客家幣是賴總統提出「客家六箭」中重要措施之一，透過發放客家幣，鼓勵民眾走入客庄，體驗豐富的客家語言文化和美食，並營造實際的「講客生活圈」，盼未來客委會積極拓展使用店家與民眾利用客家幣，創造跨區消費效果。