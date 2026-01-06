運動幣1/26開放登記！16歲以上可抽500元、新增裝備抵用

運動部宣布年滿16歲以上國民，可登記抽籤領取500元運動幣。（圖／翻攝自運動部臉書）





為持續推動全民運動政策，運動部宣布，自2026年起，原有的「青春動滋券」將正式轉型為「運動幣」，並擴大發放對象至年滿16歲以上的國民。此次全台限量發放60萬份，每份面額500元，鼓勵更多民眾把運動融入日常生活。

登記抽籤時程

運動幣採線上登記、抽籤制，符合資格的民眾可於2026年1月26日至2月8日，前往官方平台動滋網（500.gov.tw）完成登記。為避免系統壅塞，前5天將依身分證字號末碼分流，1月31日起全面開放登記。

運動部將於2月12日以直播方式公開抽籤，中籤者可自3月1日起至12月31日止使用運動幣。

登記重點一次看：

登記期間：1/26－2/8（前5天分流）

抽籤日期：2/12（線上直播）

使用期間：3/1－12/31

發放金額：每人500元

發放份數：全台限量60萬份

抵用項目擴大

此次「運動幣」延續原本鼓勵參與運動與觀賽的方向，同時新增「添裝備」類別，讓民眾能更彈性使用補助。

三大抵用類別如下：

做運動：健身房、運動中心、游泳池、球場租借等，可全額抵用500元。 看比賽：中華職棒、職籃、排球聯賽等運動賽事門票，同樣可全額使用。 添裝備：運動服飾、運動鞋、器材或穿戴式裝置，每人最高可抵用200元。

運動部說明，設定裝備類抵用上限，主要是避免資源過度集中於大型賣場，同時確保政策核心仍以「實際運動參與」為主。

合作店家申請開跑

合作店家方面，運動幣將於2026年1月5日起開放申請。原青春動滋券合作業者僅需登入動滋網確認資料，即可快速銜接使用。官方也將持續採取「日日對帳、周周結算、速速撥款」機制，確保業者資金流順暢。

針對未滿16歲的學生族群，運動部另行推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，不採個人發放方式，而是鼓勵學生以校隊或社團為單位，透過學校集體申請補助，實際到場觀賞賽事或參與相關活動，相關細節可洽詢各校體育組了解。

