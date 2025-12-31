運動幣2026年第一季上路 16歲以上可抽500元

為推動全民運動、活絡運動產業，運動部31日宣布自2026年起將現行「青春動滋券」升級轉型為「運動幣」，並擴大適用對象至年滿16歲以上國民，預計明年第一季正式上路，共發放60萬份，每份面額新台幣500元，採登記抽籤方式，希望以更貼近生活的補助機制，引導民眾養成做運動、看比賽的日常習慣。

運動部31日在例行記者會上指出，運動幣政策將於2026年第一季正式上路，凡是民國99年(2010年)1月1日以前出生、年滿16歲的國民，皆可登記參加運動幣抽籤。使用範圍除延續原有「做運動」、「看比賽」外，也首度新增「添裝備」類別，每人最高可抵用新台幣200元，可用於購買運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等；「做運動」與「看比賽」則可全額抵用500元，兼顧民眾需求與產業均衡發展。政務次長黃啟煌：『(原音)我們希望透過一些政策上的引導跟帶領，希望可以有更多的人因為這樣的政策得到一點點的誘因，我們不是要去撒錢，我們是希望透過一點政策的引導，讓更多的人會因為這樣小小的一個誘因來多做一些運動。』

運動部說明，運動幣將採網路登記、公開抽籤方式辦理。民眾可於2026年1月26日至2月8日至動滋網登記參加抽籤，前5天將依身分證字號末碼分流登記(第1日為0、1，第2日為2、3，第3日為4、5，第4日為6、7，第5日為8、9)，1月31日至2月8日則全面開放登記，並規劃於2月12日以直播方式公開抽籤，確保流程公平透明。中籤者可自3月1日起至合作店家消費抵用運動幣，使用期限至2026年12月31日止。

在產業端部分，運動部表示，2026年1月5日起將開放業者申請成為運動幣合作店家，原青春動滋券合作店家僅需完成資料確認即可轉換身分。新增的「添裝備」類別也鼓勵相關業者踴躍加入，自明年3月起即可收受運動幣。

至於未滿16歲族群，運動部也推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，鼓勵學生以校隊或社團方式參與、觀賞運動賽事，從校園扎根，擴大運動人口基礎，活絡運動產業市場的正向循環。(編輯 : 廖奕婷)