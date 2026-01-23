運動幣2026怎麼登記？用途有哪些？合作店家如何查？登記抽籤時程？必看9大QA｜補助通
運動幣上路！過去的青春動滋券自2026年起轉型為運動幣，並擴大發放對象，年滿16歲以上的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅可用來運動、看球賽、還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的九大QA，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！
相關新聞》政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
運動幣誰可以登記？金額多少？
今（2026）年年滿16歲（2010年1月1日前出生），且國內現有戶籍的國民，皆可登記參加抽籤。本次的運動幣面額為500元，不限抵用次數。
運動幣登記抽籤方式為何？
運動幣採網路登記抽籤方式辦理，民眾可於今年1月26日（一）上午10時起至2月8日（日）晚上12時止，共14日期間至動滋網登記參加抽籤，只要在「民眾登記」頁面，輸入姓名、身分證字號、出生日期、手機號碼及電子信箱等資訊，點選「登記」鍵，經驗證符合年齡身分者，就有資格參加抽籤。
前五日將依身分證字號末碼進行分流；後九日開放全民登記。分流日期如下：
1月26日（一）：開放末碼0、1者登記。
1月27日（二）：開放末碼2、3者登記。
1月28日（三）：開放末碼4、5者登記。
1月29日（四）：開放末碼6、7者登記。
1月30日（五）：開放末碼8、9者登記。
我要怎麼知道有沒有中籤？
運動部預訂於今年2月12日直播公開抽籤。以「身分證末碼」抽出60萬份運動幣，並發送中籤通知簡訊。民眾可透過網路直播查看是否中籤，或於2月13日上午10時至動滋網公告查詢。
運動幣領用期限為何？怎麼領取？
運動幣自今年3月1日上午10時起，開放民眾領用。
如果你幸運中籤，第一次進入「我的運動幣」頁面時，需要輸入身分證字號、出生日期、驗證健保卡卡號，並輸入簡訊四位驗證碼，即可取得QR Code及付款碼。
後續再進入「我的運動幣」頁面時，只需填寫身分證字號、密碼（手機號碼）、出生日期，就會呈現QR Code，你也可以看到已抵用金額、剩餘抵用額度及抵用紀錄囉！
運動幣如何使用？使用期限到什麼時候？
中籤的朋友在取得QR Code及付款碼後，可用於抵用實體店家及線上平台的消費，超過運動幣餘額需自行支付差額。使用方式如下：
實體店家消費：臨櫃結帳時，出示QR Code或付款碼（可截圖或列印），並告知簡訊驗證碼，即可折抵。
線上平台消費：於結帳系統輸入付款碼、身分證字號末四碼及簡訊驗證碼，即可折抵。
友善提醒，運動幣採動態QR Code，使用期限為一小時；成功領幣後，如未於一小時內消費抵用，就要到「我的運動幣」輸入基本資料，產生新的QR Code才能使用。此外，運動幣的抵用期限至今年12月31日晚上12時截止，逾期失效。幸運兒們記得要在這段時間內使用完畢，以免浪費啦！
運動幣可以轉讓親友嗎？可以換現金嗎？
答案是不可以。運動幣限中籤者本人使用，禁止盜領、轉售、購買。消費時，除了出示QR Code掃描或輸入付款碼，店員也會詢問民眾簡訊驗證碼，以確認本人是消費抵用。民眾務必妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。
此外，運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，也不得另再兌換成等值的現金。若違反運動幣使用規範，運動部有權終止民眾領取抵用權利。
運動幣使用範圍為何？
運動幣使用範圍主要分成以下三大類：
運動（每人最高可抵用500元）
運動課程、社團費
健身房／游泳池／球場入場費、會員費、場地設備出租費
參加運動比賽衍生費用
運動指導教學費
運動觀光遊程
看比賽（每人最高可抵用500元）
觀賞運動比賽門票費
運動展演及博物館門票券
購買、付費訂閱媒體費
看運動比賽買應援用品、紀念品等
運動書籍與雜誌
添裝備（每人最高可抵用200元）
運動服裝
購買及維修運動用品與器材
運動鞋類
運動穿戴裝置
球類、球棒、護具等運動耗材
運動幣合作店家有哪些？
想知道運動幣可用於哪些合作店家，民眾可至動滋網「合作店家」頁面，透過下拉選單選擇欲查詢縣市、鄉鎮區、營業類別或輸入店家名稱，即可閱覽各合作店家資訊。
運動幣我有其他問題怎麼辦？
運動幣相關資訊，可上動滋網查詢或致電客服專線 02-7752-3658，由客服專員協助處理。客服時間為每日上午9時至下午6時（中午12時至下午1時暫停服務）。
撰稿記者：陳昭容、廖梓鈞
核稿編輯：沈孟燕
參考資料
※115年運動幣民眾QA問答集（運動部）
※115年運動幣懶人包（動滋網）
其他人也在看
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 21則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 3 小時前 ・ 76則留言
6罪狀開撕！長子娶億萬千金婚前協議曝 貝克漢夫妻心碎揭唯一和解條件
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），近日突然在社群IG開撕家族，聲明曝光後迅速在歐美娛樂圈爆引爆。據悉，布魯克林在婚前簽下一份極其嚴苛的婚前協議，讓貝克漢夫妻擔心若小倆口感情生變兒子將孤立無援，並曝光唯一和解的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 93則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 84則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 341則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 19 小時前 ・ 11則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 17則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 57則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 62則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 58則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 71則留言
台美半導體結盟新里程碑 英特爾、聯電傳世紀大合作
英特爾與聯電傳將進行「世紀大合作」，英特爾要把獨家用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
記憶體4虎出閘不同調！力積電南亞科翻黑走疲... 分析師：先觀望
遭打入禁閉的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、力積電（6770）早盤由紅翻黑，力積電一度挫跌逾7%，截至上午9時30分，爆出逾10萬張大量，暫報59.4元。威剛（3260）和晶豪科（3006）則維持紅盤，但漲幅稍有收斂。分析師表示，較穩健的做法先觀望三天左右，待籌碼穩定再進場為宜。Yahoo股市 ・ 28 分鐘前 ・ 1則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36則留言