運動彩券公會理事長遭冒名吸金 中檢起訴涉案女子

（中央社記者蘇木春台中17日電）中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，去年遭人冒名招攬投資，全案檢方前天起訴涉案女子。何昱奇今天表示，身分遭冒用情形日益增加，是值得正視的公共議題。

何昱奇今天發布新聞稿表示，民國113年間，他遭人冒名以開彩券行為由招攬投資吸金。案件發生後，他第一時間依法報案、全力配合調查，並在必要時正式提告，目的並非情緒回應，而是履行職責。

何昱奇說，若放任冒名行為存在，將使社會大眾無從分辨真偽，長期下來，對公會與相關產業的信任基礎，都是不可承受的風險。

何昱奇提醒，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形日益增加，不僅可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，是值得正視的公共議題。對於案件起訴，他尊重司法機關的判斷，也尊重後續法院審理結果。

何昱奇113年間，會同律師到台中市調查處提告表示，他遭人冒名以開彩券行為由招攬投資吸金，經檢方偵辦後，於15日依違反銀行法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴涉案女子。（編輯：黃世雅）1141217