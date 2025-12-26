運動影像被顛覆！家長圈瘋傳的平台 紐因科技29日登創櫃板

財經中心／余國棟報導

紐因科技公司（NeuinX）主要業務為AI電腦視覺籃球賽事分析，軟體設計及相關平台開發，係以運動影像分析為核心服務之新創企業，專注自動化數據與關鍵片段擷取。（圖／紐因科技）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，紐因科技股份有限公司（以下簡稱紐因科技公司；股票代號：7403；產業類別：數位雲端類）將於12月29日登錄創櫃板。紐因科技公司（NeuinX）主要業務為AI電腦視覺籃球賽事分析軟體設計及相關平台開發，係以運動影像分析為核心服務之新創企業，專注自動化數據與關鍵片段擷取。

目前，該公司已運用AI影像分析技術，針對籃球愛好者與家長們開發了一款創新的SaaS平台：inJOY。NeuinX 提供AI運動解決方案，透過自研 AI 模型，讓用戶只需提供比賽影片，系統即可即時分析並抽取關鍵事件，同時自動產出整場比賽的精彩片段（highlight），且依據比賽內容自動疊加 2D/3D 特效，產生內容豐富的精華片段供社群分享使用。

廣告 廣告

公司提供之服務，大幅簡化了以往需要依賴人工標註/編輯或高規格硬體設備，才能獲取運動比賽資訊的過程，為用戶提供了一個快速、便捷的方式來捕捉和分析運動比賽的精華時刻，進而讓用戶能更享受運動的樂趣，且其核心 AI 模組支援靈活部署，可同時運行於雲端與地端，因應不同運動場景與場域需求。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／美股平安夜漲聲響起！日股微漲韓股休市 道瓊標普再寫新高

台股盤前／標普、道瓊飆漲！美股創高報佳音 台股有望延續聖誕行情

高點不追拉回不怕！聯準會連降3碼 它這樣佈局AI鏈賺錢

台積電條款解禁！它含積量暴衝到4成 直接站在漲升浪頭

