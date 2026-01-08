運動後尿變黃、體重沒降反而頭暈？醫：腎臟正在求救

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，運動對腎臟是「劑量決定毒性」的雙面刃，關鍵在於運動強度、水分電解質補充、恢復時間等細節是否做對。

張家銘在門診觀察到，許多人運動後出現越來越累、頭暈心悸，甚至健檢時發現腎功能數字異常。他表示，2026年發表在《American Journal of Kidney Diseases》的綜論指出，運動時腎臟會進入備戰狀態，血液優先送往肌肉、心臟、皮膚，腎臟血流量暫時降低，透過腎素-血管張力素-醛固酮系統和抗利尿激素運作，幫助身體保留水分、維持血容量。

張家銘說明，運動後尿液變少、變黃是腎臟正在節水的正常反應。他建議觀察補水後兩到三小時，尿量是否回來、顏色是否變淡。若都沒有改善，代表問題不只是水分不足，還與血流調節、散熱有關。容易水腫、有高血壓、胰島素阻抗、長期慢性發炎的人，對節水機制反應較強，腎臟容易被迫長時間留水，建議先降溫休息，等尿量回來再補水。

張家銘提醒，運動前後量體重是實用的觀察工具。體重下降代表水分排出，若體重沒變甚至增加，卻出現噁心、頭暈，要小心運動相關低血鈉症。這種風險在長時間耐力運動、女性、體脂較高、肌肉量較少、補水機會多的人身上特別常見。他建議體重每減少一公斤，補回約一點五公升液體，若體重沒下降就先不要再喝水。

張家銘指出，運動後越來越累的原因，常是運動強度或時間過高，導致活性氧大量堆積，腎臟與肌肉修復節律被打亂。腎臟是高代謝、耗氧的器官，當氧化壓力過高會進入效率下降狀態，出現疲勞拖很久、睡眠無法恢復、肌肉修復變慢等症狀。這在慢性發炎體質、睡眠不佳、長期壓力大的人身上特別明顯，應降低強度、拉長恢復時間，避免使用非類固醇消炎止痛藥。

張家銘特別提醒，運動後一直想喝水可能是危險訊號。運動會刺激抗利尿激素分泌，即使血液已被稀釋，腎臟仍被指令不要排水，導致不太渴卻一直喝、喝完更不舒服、出現腦霧和注意力下降，這正是運動相關低血鈉症的典型路徑。長時間運動一定要搭配電解質，出現神經不適症狀時，停止喝水比再喝更重要。

