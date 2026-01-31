運動後泡湯昏倒 低血鉀惹禍

醫師孫樹俊解釋低血鉀的各種症狀。

（員榮醫院提供）

記者吳東興∕彰化報導

一名52歲婦人運動後泡湯約半小時突然感到頭暈、四肢無力，隨即昏厥倒地，緊急送醫。經抽血與心電圖檢查發現，患者除血壓過低與心律不整外，血液中鉀離子濃度明顯偏低，診斷為「嚴重低血鉀合併低血壓，導致暈厥休克」。經補充電解質與靜脈輸液治療後平安出院。

員榮醫院腎臟科主任孫樹俊表示，會診時發現患者在高溫環境中停留時間較久，大量流汗、電解質流失，造成血鉀值過低（低血鉀症），引發血壓下降、心跳過快、心律不整，導致心因性休克。經即時補充電解質與靜脈輸液治療後，血鉀逐漸回升，症狀也隨之改善，住院數天後出院。患者第一次遇到這種狀況，過去並無明顯慢性腎臟疾病。

孫樹俊說，低血鉀是臨床上相當常見、卻容易被忽略的問題。鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時甚至引發心律不整、昏厥、心因性休克，對生命安全造成威脅。洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，加上大量流汗電解質流失，是誘發低血鉀的重要原因之一。

孫樹俊表示，人在大量流汗時除水分流失，體內的鈉、鉀、氯等電解質也會隨汗液排出。若流汗後未適當補充水分與電解質，或本身就有飲食攝取不足、腸胃吸收不良、長期服用利尿劑等情況，可能使血鉀迅速下降。

孫樹俊提醒，洗三溫暖一定要「量力而為」。建議民眾避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長，過程中若出現頭暈、心悸、惡心、冒冷汗等不適應立即離開並補充水分及電解質。對於腎臟病患、心臟病患、長者或需長期服用利尿劑、降血壓藥物者更應特別小心，必要時先諮詢醫師意見。