運動推手獎三冠王 台電連11年獲獎寫新里程碑

▲運動推手獎邁入第17屆，台電今年自136個企業與個人單位中脫穎而出，第16度獲獎，並連續11年包辦3大獎項。

【記者 周澄予／台北 報導】深耕體育80載的台灣電力公司，長年以實際行動支持臺灣體育發展，累計培育逾500位國手、成立6支運動代表隊，規模居國營事業之冠。台電日昨再度於「2025年運動推手獎」中一舉拿下「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」3項大獎，寫下連續11年全數獲獎紀錄。台電表示，除穩定供電本業外，也將持續以制度與資源支持選手逐夢，深化體育公益，落實企業社會責任。

▲▼台電男女排分別於2024年企排例行賽奪下亞軍、冠軍，成績亮眼。

2025年運動推手獎昨日於台北表演藝術中心舉行頒獎典禮，台電由副總經理蔡志孟接受行政院院長卓榮泰頒獎表揚。運動推手獎邁入第17屆，台電今年自136個企業與個人單位中脫穎而出，第16度獲獎，並連續11年包辦3大獎項，與合作金庫、第一商業銀行及中華電信等企業同享殊榮。

台電表示，為鼓勵球員持續挑戰國內外職業賽事，於去（2025）年修訂內部規定，放寬過往球員轉戰職業運動聯盟後無法回歸台電球隊的限制。球員若為國家體育發展須離隊歷練，可申請留資停薪、保留球隊成員身分，讓球員拚戰海外或國內聯賽時更無後顧之憂。

▲台電棒球隊戰績輝煌，2025年榮獲全國成棒甲組春季聯賽冠軍。

台電說明，自1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，球隊發展歷史悠久，持續從高中、大學發掘潛力球員，協助國家培養體育人才。其中，台電女羽邱品蒨於2025年南韓大師賽（超級300等級）中勇奪女單冠軍，摘下個人生涯首座BWF超級賽冠軍獎盃，也是台灣羽壇自「世界球后」戴資穎之後，再度有女單選手於超級300以上的比賽封后，為我國爭光。

此外，台電球隊於國內各項競賽成績也戰績輝煌，包括棒球隊於2025年獲全國成棒甲組春季聯賽冠軍、爆米花棒球聯盟季軍佳績；男女排分別於2024年企排例行賽奪下亞軍、冠軍；女子羽球隊陳肅諭於2025年第二次全國羽球排名賽獲女子單打亞軍；足球隊獲2025總統盃亞軍；女籃亦在2025年新人選秀會網羅狀元丁芷容等5名潛力新秀，盼今年賽事再創佳績。

致力於體育人才培育的台電，亦善盡企業社會責任推動運動公益，除每年以自家球員組成「關懷列車」，挺進偏鄉校園，辦理逾百場交流活動，傳承球技與運動精神。此外，台電也自2016年起舉辦暑期限定「球類Fun電營」，讓現役國手擔任夏令營學員教練，去年共吸引3,600名學童一起嗨玩球，至今更有超過2.2萬名學童參與。（照片：台電提供）