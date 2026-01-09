運動推手獎 台電連11年包辦3大獎

二○二五年運動推手獎昨（九）日舉行頒獎典禮，台電自一三六個企業與個人單位中脫穎而出，第十六度獲獎，並連續十一年包辦「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎肯定。台電表示，除了肩負穩定供電使命，多年來透過多元球隊經營培植體壇新秀，為鼓勵選手逐夢，去年也修訂內規，放寬過往球員轉戰職業後無法回歸的限制，未來台電會持續推動體育公益，向下扎根運動精神，持續落實企業社會責任。

台電持續投入臺灣體育發展，自一九四六年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等六支球隊，球隊發展歷史悠久，持續從高中、大學發掘潛力球員，協助國家培養體育人才。其中，台電女羽邱品蒨於去年南韓大師賽（超級三百等級）中勇奪女單冠軍，摘下個人生涯首座BWF超級賽冠軍獎盃，也是台灣羽壇自「世界球后」戴資穎之後，再度有女單選手於超級三百以上的比賽封后，為我國爭光。

此外，台電球隊於國內各項競賽成績也戰績輝煌，包括棒球隊於去年獲全國成棒甲組春季聯賽冠軍、爆米花棒球聯盟季軍佳績；男女排分別於二○二四年企排例行賽奪下亞軍、冠軍；女子羽球隊陳肅諭於二○二五年第二次全國羽球排名賽獲女子單打亞軍；足球隊獲二○二五總統盃亞軍；女籃亦在去年新人選秀會網羅狀元丁芷容等五名潛力新秀，盼今年賽事再創佳績。

台電致力於體育人才培育，亦善盡企業社會責任推動運動公益，除每年以自家球員組成「關懷列車」，挺進偏鄉校園，辦理逾百場交流活動，傳承球技與運動精神。此外，台電也自二○一六年起舉辦暑期限定「球類Fun電營」，讓現役國手擔任夏令營學員教練，去年共吸引三六○○名學童一起嗨玩球，至今更有超過二·二萬名學童參與。