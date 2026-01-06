運動推手獎1/9登場 企業攜手以運動壯大臺灣

運動部攜手運動推手以運動壯大臺灣。(左起運動部產業及科技司王詔民司長、鄭雅嵐科長)

第17屆運動推手獎頒獎典禮進入倒數3天，運動部於今天（6日）宣布，典禮將於1月9日在臺北表演藝術中心球劇場舉行。本屆運動推手獎總收件數達136件，最終共129件獲獎，包含贊助類108件、推展類21件，企業贊助運動總金額突破新臺幣59億元，77個單位獲獎、頒發129座獎座，無論在收件數、獲獎數或贊助金額上，皆創下歷年新高，展現臺灣運動發展持續蓬勃成長的成果。

運動部表示，今年獎項中，特別值得關注的是共有12家企業首次獲獎，涵蓋零售、金融、物流及餐飲等多元產業，透過多元贊助模式，企業不僅落實社會責任，也與運動選手攜手站上國際舞臺，共同創造「運動壯大臺灣」的榮耀時刻。此外，同時榮獲贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類金質獎三項殊榮的企業共有7家，長期深耕運動發展，善盡企業社會責任，讓運動資源持續擴及全國各地。

廣告 廣告

運動部指出，本屆「運動推手獎」年度形象影片特別邀請榮獲世界拳擊聯盟年終總決賽金牌的拳擊選手陳念琴擔任主角。日前曝光的30秒預告短片，細膩呈現選手站上國際舞臺、締造佳績背後的艱辛歷程，以及眾多「推手」長期默默支持的力量；完整版3分鐘影片則將於典禮現場首映。透過形象影片，運動部向長期投入關鍵資源、支持我國體育發展的企業與個人，表達最誠摯的感謝與敬意，並誠摯邀請社會各界持續關注「體育運動捐贈媒合平臺」，以實質捐贈方式共同支持基層運動發展，攜手壯大臺灣運動產業整體能量。

第17屆運動推手獎表揚典禮將透過緯來精采臺 MOD、緯來體育臺官方臉書、運動部官方臉書及「動滋Sports」YouTube 頻道全程直播，邀請國人一同線上觀賞，共同見證運動推手的榮耀時刻。