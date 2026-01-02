運動擴肺添呼吸力 減少嗆咳降低感染

年長者和吞嚥障礙的病患，可能因為嗆咳，讓病菌進入肺部，導致吸入性肺炎。台中慈濟醫院有一個新療法「肺復原」，而且兼具預防、治療效果。像一位85歲的邱阿公，罹患失智症，反覆嗆咳、導致肺炎經常發生。於是醫師讓患者、每周到醫院做2次肺復原治療，邱阿公經過一年多，嗆咳情況、大幅改善，也不再感染肺炎。

病患邱阿公的女兒：「 是因為他(爸爸)年紀比較大，然後又有阿茲海默症(失智症)，他只要稍微有點感冒的症狀，他就發燒 一發燒，肺部就會有肺炎。」

85歲的失智症患者邱阿公，反覆嗆咳、導致肺炎一再發生。由於他很排斥住院治療，於是醫師安排他每周接受2次的肺復原。

「伯伯 我們來吸化痰藥物 。」

台中慈濟醫院呼吸治療師 沈慧怡：「 利用一個正壓呼吸器，協助我們把肺部擴張之後，有它的治療效果，第二個部分 可能我們會協助病人，做一個腳踏車 上下肢的肢體訓練，協助病人肺擴張 肢體的呼吸肌肉，或是咳痰的力量。」

病患邱阿公的女兒：「 我爸就很喜歡做，它(肺復原)那個運動，我們就覺得效果很好，整個身體的狀況都有變好，他肺的部分 那個痰(堆積)，都已經改善很多。」

這一年多來，邱阿公每周2次的肺復原，健康狀況、大幅進步。

台中慈濟醫院胸腔內科主任 沈煥庭：「 這個是他(邱阿公)3月5號，當時狀況最不好的(肺)，這個是最近相對OK的，肺部像這樣 真的滿乾淨的，腦神經病變 或者是神經肌肉病變，腦血管疾病 中風 這類的病人，很多都是那種屬於容易嗆咳的狀態，真的就是需要來我們肺復原室這邊，由我們專業的呼吸治療師，做教導咳痰 我們肺復原，等於說是一個加強輔助，然後幫助把病人胸腔裡面，肺部裡面的髒東西，排出來的一個過程。」

肺復原，是全方位的肺部復健，包括:呼吸控制、調節氣息、運動訓練和肺部擴張，兼具肺炎預防和嗆咳治療的雙重效果。讓多重共病的衰弱長輩，一步一腳印地找回身心健康。

