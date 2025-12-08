運動教練確診卵巢癌陷低潮 抗癌路上重新認識自我價值

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營介紹治療趨勢。（者許正雄翻攝）

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營介紹治療趨勢。（者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

抗癌道路雖艱辛，面對癌症診斷與治療，患者常會感到自己處於被動角色，彷彿身體與未來的方向都只能交由他人安排，一名女性運動教練確診卵巢癌後，歷經化療、標靶治療，到預防性乳房切除和重建手術後，她引用心理專家陳永儀說過的「永遠都有選擇」，這句話成為她面對困境時的力量，提醒自己要能掌握主動權。

癌症希望基金會日前舉辦婦癌學習營，最新治療趨勢一次掌握；邀請高雄長庚醫院婦產部婦癌科吳貞璇主任、高醫附設中和紀念醫院婦產部婦癌科許証揚醫師、成大醫學院附設醫院副院長、婦產部婦女腫瘤科許耿福醫師，介紹治療趨勢並解答現場癌友疑問。

廣告 廣告

運動教練小J（化名），均衡飲食、規律運動，是身為運動教練的日常，然而在2020年，她被診斷為第三期卵巢癌，突如其來的病症與一連串的治療與藥物副作用，嚴重影響她的生活，在努力找回力量後，她主動簽署「預立醫療」，希望在治療旅程中保持自主，而不是被動承受。

成大醫院副長許耿福指出，隨著醫療科技持續進步，標靶藥物、免疫治療、抗體藥物複合體（ADC）等新型治療在婦科腫瘤領域陸續問世，為患者帶來更多治療選擇。以子宮頸癌為例，疫苗的推出讓預防從「被動篩檢」走向「主動保護」，施打後能降低罹病風險；而在卵巢癌領域，透過基因檢測，能協助醫師更精準地進行診斷與治療規劃。

高雄長庚醫院婦產部婦癌科吳貞璇主任醫師表示，針對病友關心的「超音波檢查是否足以發現早期卵巢癌？」，首先要了解自己是否屬於高風險族群（如有無家族遺傳史），並建議定期檢查，目前超音波檢查仍有其侷限，然而透過定期追蹤，仍有機會及早察覺卵巢的變化，並及時進一步檢查與治療，如果擔心罹癌後遺傳給下一代，定期追蹤檢查是最好的保護。

吳貞璇主任指出，對於晚期卵巢癌病友，醫師會透過基因檢測協助更精準的治療規劃，爭取更長的存活期，HER2蛋白與細胞生長相關，癌細胞若過度表現HER2，會使腫瘤細胞快速增生。過去針對此類病友的治療有限，但隨著醫療科技的進展，新藥陸續問世，為婦癌治療帶來更多可能性。