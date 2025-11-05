運動會搭帳棚闖關 環保體驗深植入心

慈濟志工長年深耕校園，高雄市中正高中運動會，邀請志工設立環保教學攤位，增加師生環保知識。志工絞盡腦汁、精心設計，還在攤位上搭起帳棚，要以遊戲闖關方式，讓學生瞭解地球暖化，環保回收刻不容緩。

走進帳棚內撿拾寶特瓶蓋，裡面又悶又熱，這是慈濟志工精心設計的環保體驗。

中正高中學生 段玟：「(有沒有覺得垃圾很多) 有，我覺得撿塑膠，真的滿累的，所以希望大家不要一直亂丟垃圾。」

中正高中學生 陳芊榕：「發現一次性的東西真的很多，所以我們應該減少使用一次性東西。」

廣告 廣告

慈濟志工 許麗美：「寶特瓶是淨灘裡面第一名的，我們就用寶特瓶蓋下去做(關卡)，讓他們看到，哇，危機，驚豔，然後讓他們有所改變。」

「來來來，救地球，救地球。」

資料夾黏上寶特瓶蓋就能變身趣味響板。

慈濟志工 胡碧爵：「廢物利用，資料夾一張剪成4份，(就可以做一個)。」

慈濟志工 林秀霞：「用比較有趣的闖關遊戲，讓孩子對環保有更深的印象。」

中正高中校長 陸炳杉：「透過環保攤位，實際的體驗課程，讓學生從操作過程當中，體會環保的重要。」

學校運動會有不一樣的環保體驗，學校師生感受到志工滿滿的用心，也希望環保回收從人人自身做起，才能減少環境汙染。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│緬甸行短期出家 經典雜誌沉浸式報導

賣爆米香蓋慈濟醫院 屏東小販受證圓夢

