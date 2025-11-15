運動會表演出大事！女高中生臉部中箭急送醫 目擊者爆料箭手20次只中2次

大陸廣東一所高中運動會發生意外，有女學生被箭射傷臉，引發熱議。（圖／翻攝自微博／逐浪新聞）

大陸廣東佛山一所高中近日運動會表演上傳出意外，學生射箭表演不小心射中一名女同學臉部，傷者當場被送醫。事情曝光後，校方輕描淡寫態度挨轟，有目擊者更爆料，負責表演的箭手在射固定靶時命中率極低，20次只中2次，竟還讓他表演，質疑安全管理有很大問題。

根據陸媒《新京報我們視頻》、《封面新聞》報導，14日有網友分享一段影片，稱佛山三水區某高中在運動會開幕式安排射箭表演，不料表演期間發生失誤，有箭手意外射中一名女同學的臉。從流出的畫面，看見受傷女學生一手抓著插在臉上的弓箭，一旁有貌似是教師的女性攙扶。

事發後，受傷女學生立即由校方送至佛山市三水區人民醫院急診。院方證實，患者其後已轉至口腔科接受進一步治療，但對傷情細節及住院狀況表示不便透露。有目擊者指出，女學生的傷勢看起來不算極重，「但箭插在皮肉裡」，院方也坦言，所幸學生並未自行拔箭，沒有造成二次傷害。

發生意外的學校針對女學生受傷一事回應，稱女學生已獲得及時救治，目前情況穩定、恢復良好。至於校方被問及事故原因，僅輕描淡寫說「已妥善處理」，甚至語氣還帶笑，也表示，涉事雙方皆為未成年人，後續正與家屬溝通處理。

這起意外在陸網引發熱烈討論，有目擊者爆料，看見表演射箭的人在射固定靶時，20次只中2次、命中率極低，更何況表演時是移動靶，過程中就因為風力影響不斷飄向人群，但表演者仍沒有停下動作，不禁質疑校方缺乏嚴格管控與安全措施，才導致這場事故。

留言中也有網友不滿校方態度，「不是你家孩子受傷，所以笑得出來嗎？」批評校方回應顯得缺乏同理心。而醫界人士也提醒，臉部受傷即便不屬重傷，也可能留下疤痕，對青少年的外貌及心理造成長期影響。尤其女學生多在意容貌，一旦留疤，後續治療與心理壓力恐遠比想像中更複雜。

