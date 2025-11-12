運動會跑2百公尺突倒地！學生送醫不治 同學目擊全程吐事發經過

大陸江蘇省南京市棲霞區日前舉辦第21屆中小學生運動會，期間發生一起令人惋惜的意外事件。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸江蘇省南京市棲霞區日前舉辦第21屆中小學生運動會，期間發生一起令人惋惜的意外事件。一名參加200公尺賽跑比賽的學生，在起跑不久後突然倒地，疑似身體不適昏迷。雖然現場人員立即為其進行心肺復甦，並由救護車緊急送醫，最終仍搶救無效，不幸身亡。

《極目新聞》報導，該運動會於11月1日至2日在棲霞區實驗初級中學（堯化校區）舉行。目擊學生向媒體透露，事發當時比賽才剛開始不久，選手突然倒地，場面一度緊張，師生和醫護人員立刻展開急救。該學生指出，出事者並非主辦校學生，而是來自其他學校的參賽選手。

針對這起事件，棲霞區實驗初級中學工作人員表示，校方僅負責提供比賽場地，並未參與賽事組織與管理，對具體情況並不清楚。

當地12345政府服務熱線今天（12日）回應媒體稱，棲霞區教育局與學校對此事件深感痛心，目前已與學生家屬進行溝通並妥善處理善後事宜。教育局人員表示，事件的具體原因仍待進一步釐清，相關部門正持續關注後續進展。

