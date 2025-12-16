運動會「拍肩安慰女學生」竟挨告？律師曝性騷成立2關鍵：重點不在拍肩

實習記者藍子瑄／綜合報導

男同學於運動會拍肩安慰女同學。（示意圖／PIXABAY）

近日一所學校舉辦運動會時，女同學因比賽失利情緒低落，男同學上前拍肩安慰，並說「別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳」等話語，未料卻讓女同學感到不舒服，進而向學校提出性平申訴。對此，「法老王」王至德律師表示，性平申訴是當事人的權利，但最終仍要由性別平等教育委員會，根據實際情況來判斷，而不是只憑「覺得不舒服」就下定論。

律師王至德在臉書粉專「法老王－王至德律師」發文表示，提出性平申訴本來就是當事人的法律權利，「會不會成立，又是另一回事」。

王至德也進一步釐清大眾對性騷擾的常見誤解。他表示，很多人以為只要被害人覺得不舒服，就一定構成性騷擾，甚至流傳「人帥真好、人醜性騷擾」等玩笑說法，但實務上並非如此。

性騷擾必須同時符合兩個要件，一是當事人感到不舒服，二是該行為是否屬於「性騷擾行為」，而後者必須依一般社會通念來判斷，並非單憑個人感受就能定案。

王至德強調，性平調查會綜合多項客觀事實判斷，不會只是因為「拍肩」或「稱讚外貌」就直接認定成立，否則籃球場上的肢體接觸，恐怕人人都會踩線。他也指出，男同學出於安慰的動機，理論上也會被納入調查考量。

王至德坦言，若以目前公開的資訊來看，自己傾向認為難以認定男同學具有性騷擾意圖，因此不一定會成立，但最終結果仍須由性平調查委員會依其專業與「社會通念」判斷。

最後，王至德也提醒，不論性別為何，都應學會保護自己並尊重他人，特別是身體接觸應盡量避免，以免善意被誤解、惹上不必要的爭議。

