運動村里認證表揚 全臺214村里帶起運動風潮

114年運動村里認證表揚典禮暨認證分享會獲證村里全體合影。(運動部提供)

114年運動村里認證表揚典禮暨認證分享會，運動部全民運動署吳建遠副署長特別感謝所有參與此次認證的村里。(運動部提供)

運動部今天(26日)舉行「運動村里認證」表揚暨認證分享會，今年全臺總投件數達328件，比去年大幅成長近9成，最後共214個村里通過獲證，其中有30個來自偏遠地區的村里，充分展現全民運動向下扎根及遍地開花的成果。今年並從113年及114年獲證村里中選出優秀的21個村里，成為首屆「運動村里大使」，期待帶動鄰近村里一起加入運動風潮的行列。

運動部全民運動署表示，統計發現，一年半的時間，平均單一村里每月約辦理動靜態賽事、課程或講座44場，每月參與人次約達2,500人次。此外，單一村里平均約有9種運動類型，除一般運動項目，還可看到具有在地特色的運動，像是醒獅團、宋江陣、扯鈴等，甚至是較為少見的地壺球、芬蘭撞柱等，展現多元運動的蓬勃發展，使運動更為貼近社區與地方生活。

出席表揚活動的全民運動署副署長吳建遠表示，能獲得認證的村里都是箇中佼佼者，能善用內、外部資源，發展在地特色或運動強項，期盼未來能結合更多的資源，一起推廣全民運動。