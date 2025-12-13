運動用品商轉賣軍火？友人爆料：新加坡軍火商牽線

台南市東區青年路上的運動用品店負責人轉投資軍火生意，引起外界好奇。（郭良傑攝）

繼室內裝修店「福麥國際裝修」拿下近6億元彈藥標案引發爭議後，國民黨桃園市議員凌濤今(13)日在臉書爆料，位在台南市東區青年路的「大石國際股份公司」，原本是開運動用品店賣鞋的，卻轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」！據了解，「大石國際」的蘇姓負責人因生意往來，認識了新加坡的1名軍火商，兩人結為好友，新加坡軍火商向蘇男表示有辦法取得貨源，由蘇男出面參與國防部的軍火採購案。

凌濤指出，「大石國際股份有限公司」以前做皮鞋、運動鞋大宗買賣生意，2021年至2024年間，進出口資料更是「零」，2025卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看兩億，堪稱大跳行！又在去年2024年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續投標國防部、國防部陸軍司令部共四項標案，其迅速俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤說，「大石國際」最近一次履約期自113年7月27日至114年4月22日，高達2億的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗多家軍工產業廠商，堪稱高手中的高手。

但「大石國際」蘇姓負責人的親近友人透露，蘇男原本就從事運動鞋類的買賣，大宗出口台南當地一家傳統運動鞋，因此和新加坡的軍火商牽上線，兩人一拍即合，對方請蘇出面投標，新加坡的軍火商負責到美國找貨，從美國採購後將貨進口到台灣。蘇姓負責人低調從事投標軍火生意，街坊只知他賣運動鞋和作國際貿易，不知道竟是從事軍火生意。

