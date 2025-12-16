運動科學奠定12強奪冠 慶應棒球隊監督堀井哲也秀實績

日本義塾大學棒球隊監督（總教練）堀井哲也今（16）日分享運動科學訓練重要，他以日本相撲為例，「過去的訓練方式以現在的科學角度來看，有些確實是正確的，棒球發展也是如此。」去年台灣在12強拿下世界冠軍，也在組訓時加入了大量的運科元素，奠定奪冠基礎。

運動科學近年成為體育重要參考之一，透過先進科技儀器與AI的輔助，也奠定台灣拿下史上首次的12強棒球世界冠軍。現任日本慶應義塾大學棒球隊監督－堀井哲也今（16）日來台參加「玉山全國青棒實務與技術指導研習會」分享運動科學訓練看法，他也以日本相撲為例，說明運科數據化的重要性。

二關鍵 影響科技運動結合

堀井指出，日本業餘球隊和學校對科技導入運動還存在落差，關鍵之一是設備與環境，不管在學校或業餘球隊，設備齊全程度和環境都會影響接受度；其次是指導者對於運動科學的理解，指導者能否接受運動科學這類新興的訓練模式，將成為能否發揮效果的關鍵之一。

堀井認為，雖然科學數字不會是絕對性的，但確實是一個客觀性指標。他以日本相撲為例，撲在日本歷史非常悠久，過去的訓練方式以現在的科學角度來看，有些確實是正確的。棒球的發展也是如此，過往的訓練方式的確實有跡可循。但他也強調，數字不代表一切，而是能做為訓練的重要參考依據之一。

基層培育棒球 最關鍵

堀井指出，希望透過討論交流運動科學數據與實務的關係，讓教練們理解到運科的模式與實務整合，讓實務經驗與科學數據能夠對話，才能夠促進棒球的發展。他強調，不管在哪裡，在基層時期，都會是培育棒球最關鍵的一環，希望能透過研習會，替台灣教練帶來教學的理念與熱情。

堀井哲也擁有豐富執教經驗，除了曾率隊贏得日本社會人及大學全國冠軍以外，也擔任2025年日本U-23代表隊的教練。堀井表示，過去自己都是指導選手為主，這次前來台灣則是針對基層教練的執教理念進行分享。