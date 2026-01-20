運動科學引路 台灣棒球展新風貌

隨著世界棒球12強的紀錄片熱映以及經典賽即將開打，台灣棒球又迎來新一波熱潮。相較以往的訓練方式，台灣棒球早已從土法煉鋼到運用運動科學幫忙，並有了一番新的風貌。究竟運科如何協助教練及球員們？台灣棒球運科的下一步又會往哪裡走？

世界棒球經典賽3月就要開打，台灣隊的集訓也如火如荼進行中。棒球運動在台灣的熱度始終不減，不過，相較於當年紅葉少棒土法煉鋼的刻苦訓練，現在棒球不論是職業球隊或三級棒球、乃至於社區棒球，都已經擁抱運動科學的輔助，讓練球更有效率，對球員也有更多保護。

運科的概念雖是從國外傳入，但有科技島之稱的台灣，也有自製產品在國際市場大放光芒。例如位在台南的「Strike智慧棒球」就開發出全球第一顆智慧棒球，簡單一顆球裡面內含晶片，可以判斷出球速、轉速、投球軌跡等，還曾吸引不少外國媒體採訪。

全球第一顆智慧棒球 運科改變訓練模式

智慧棒球執行長林敬倫表示，台灣隊在2013年棒球經典賽以些微差距輸給日本是觸發他們開始研究運科數據的契機。他坦言當年一開始，運科確實在台灣沒那麼流行、也少有人了解，現在運用已經相當普及，讓棒球訓練方式有顯著的改變與提升，「讓數據說話」不再只是模糊的形容詞。他說：『(原音)這件事情在我們開始去跟他們溝通後，才發現很多教練對這球很會跑，他會用他的形容(詞)去形容感覺跟狀態。但這東西是不是準的？是準的，到尾巴會轉彎、會甚麼，這些都是對的喔，但這東西無法傳遞給另一個人，無法跟球員溝通、跟另一個教練溝通，這才是我們在中間過程中，發現我們應該要有數據可以把這件事情模擬出來，你旋轉數多少、球速多少，導致你會有這些旋轉、在本壘板這邊掉下來。我們希望可以做到這樣的事情，我們希望成為球員跟教練的溝通橋梁。』

有了科學化數據，訓練便更有效率。尤其年紀比較小的孩子，過去可能一天要丟數十顆球，現在若有精準數字，只要達到目標就可以休息，如此也更能保護孩子的身體。他說：『(原音)假設他一個禮拜打球，假設他們一個禮拜休2天好了，那你4個禮拜，所以就是5X4=20，20天嘛，那20天一天少15顆，你一個月會少掉300顆。小朋友尤其國小到國中，手臂的訓練是差很多的，所以疲勞感等等狀況就會下降，所以他們更加的保全他們的投手，他們就在比賽中更能夠發揮。』

這樣的方式讓台灣棒球練習進入新的模式。長榮大學棒球隊總教練林郁捷就表示，藉由數據不但可優化練習，也可補足教練肉眼看不到的地方；而藉由明確的數據，也能讓彼此更能掌握練球重點，對教練跟球員都是好事。他說：『(原音)以往教練都比較土法煉鋼、一個比較主觀式教法，就說這個選手投球，你會說他有進步、投得很好，但選手不知道我好在哪裡；但你有數據給他，有影像給他的話，他就知道我投球動作好在哪裡，我的球速從130(KM)進步到135 、140，從數據堆疊當中就知道我的進步情形。』



智慧棒球執行長林敬倫 。(楊雨青攝)

標準化數據 創造台灣球員被看見機會

林敬倫也表示，數據不光只會提升練習，透過這些數據，也能讓台灣具有潛力的球員有更多機會被國外球探發掘，進一步創造數據的價值。他說：『(原音)我們其實最一開始，我們公司的主要目標，我們就是希望我們能夠讓球員被看見，然後透過數據，我們能夠讓球員被看見，讓國際直接可以看見他們，這是我們原本的...就是我們公司的初衷。所以我們一直以來，就是希望能夠創造數據的價值。』

不過，掌握了相關數據，如何運用跟改進又是另一回事，位在新北泰山的「貝思沛拉Basepara」棒球學校掌握了這個趨勢。貝思沛拉執行長謝秉恆指出，他們應該是台灣第一個運用運科數據進行訓練的專門棒球教室，如何藉由數據融合各層面，以提升運動員的整體素質，就是他們努力的方向。他說：『(原音)甚至於可能動作標準之後，你可能需要做一個是球路設計的部分，所以我們可能在轉速、轉軸、握法、出手點這些非常細膩的部分，都是我們透過儀器檢測到之後，教練要分享給選手，做一個改善的指引。更進一步講，其實運動員的提升不只是運動表現的提升，其實我們還會再連結到所謂疲勞監控、運動傷害危險因子的防護，還有運動營養。』

沒有運動員不會受傷，甚至得學著跟傷痛和平共處，如何盡快修復身體、重新投入競技場上，也需要許多專業協助。謝秉恆：『(原音)他可能已經譬如說開完刀、動完手術了然後，但是身體的強度還沒有辦法回到像你開刀前比賽的強度，那這時候我們就會慢慢的跟物理治療師、跟肌力體能師來做銜接。那銜接到一個程度之後，就會開始做專項的動作，譬如說你是投手，就會開始慢慢投球。那這部分就會慢慢的配合，這一定是多方配合，配合物理治療師、醫生、營養師、按摩師，搭配我們的教練。』



貝思沛拉執行長謝秉恆。(楊雨青攝)

把餅做大前景看好 台灣運科將走更遠

運科的運用在台灣棒球界已經越來越普遍，林敬倫用健身房普及來比喻，以前大家只是在家裡放體重計，現在可能還會加上體脂機，甚至測更多細部數據。他認為相關產業可以一起把餅做大，讓台灣運科走得更遠。他說：『(原音)我們剛剛講說各司其職去擴大，其實是要擴大外需跟共同作戰，然後不要內耗。但是這件事情競爭也是一個方式，但是它比較不是早期我們大家創造更快的一個方式，但是勢必要告訴大家的是，它目前都在變化中，那大家也都在這邊努力中，我覺得很棒，其實認真講很開心，就是我們當初踏出來。今天就算我們啟發了一些人，然後讓他們一起來。』

謝秉恆也相信，隨著運動部的成立及AI發展等等，運科產業將給台灣帶來新的樣貌。他說：『(原音)其實透過科學結合運動，它的確從底層去改變了運動產業的很多思維。它必須是更多優秀的人才，然後加上不同跨界結合的這個專長，運動啦、科技啦、產業商業觀啦，然後再加上學生願意參與、家長願意支持、企業願意投入。我相信這個運動的產值是有機會為台灣帶來不一樣的樣貌。』

隨著時代進步及AI科技的應用發展，台灣棒球從球員、家長到教練都有新的思維，運科的發展也適時推了一把，讓打球不再只憑著感覺或四肢發達，更需要結合腦袋跟知識；台灣棒球從基層到職業端都可望隨著更多運科運用而更上一層樓。(編輯：宋皖媛)



長榮大學棒球隊。(楊雨青攝)