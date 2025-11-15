運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」起身第一時間起身忙找妻

社會中心／台北報導

台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。

台北市政府消防局在臉書粉專「臺北市政府消防局」分享，13日晚間，松山運動中心內突然傳來一陣騷動，原來是一名男子在運動時突然倒地、失去呼吸心跳，而當時正利用輪休時間在場運動的建成分隊吳承翰隊員，敏銳察覺異狀，立即上前查看。

建成分隊吳承翰隊員因輪休也在場，隨即上前搶救。（圖／翻攝自「臺北市政府消防局」臉書）

雖然，經過評估發現患者已經沒有生命跡象，但吳承翰仍不願放棄，立刻開始對男子心肺復甦術（CPR），同時指示現場民眾協助報案、取來AED；經迅速評估後，吳承翰給予男子一次電擊。最終，在吳承翰臨危不亂的處理下，該名男子在救護車抵達之前，就已恢復心跳，甚至已能起身並在現場尋找太太。

對此，台北市政府消防局表示，「這不是奇蹟，而是CPR＋AED在『第一時間』發揮的力量」，只要學會CPR、願意使用 AED，大家都能在緊急時刻救命，「救命可以從任何人開始」。

