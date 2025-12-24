運動精英獎》12強中華隊最風光 抱走3大獎

世界12強棒球賽冠軍隊成員張奕（左起）、隊長陳傑憲、總教練曾豪駒、中職會長蔡其昌（右起）、朱育賢、陳柏清、曾頌恩從行政院長卓榮泰（左四）手中接過精英獎特別獎。（郭吉銓攝）

肯定運動員背後付出、場上表現的體育運動精英獎，114年度頒獎典禮24日平安夜舉辦，去年世界棒球12強賽冠軍中華隊包辦最佳男運動員、最佳教練及特別獎3個獎項，成為今年精英獎最風光的團隊。

世界棒球12強大會MVP、中華隊隊長陳傑憲獲得今年精英獎最佳男運動員，成為繼張誌家、王建民和陽岱鋼之後，第4位榮膺此獎的棒球選手，一身黑色勁裝出席的陳傑憲強調，棒球是團隊運動，自己一個人站上台領獎也是代表整個團隊，由於第一次參加精英獎，還搜尋過去入圍者怎麼穿，搭配出黑色皮衣、黑色西裝寬褲及帥氣髮型正式又休閒的風格。

廣告 廣告

陳傑憲並說：「第一次來精英獎頒獎典禮感觸很深，在現場看到很多頂尖運動員為台灣努力，我真的覺得運動員很偉大，小時候常被講運動員頭腦簡單四肢發達，事實證明我們頭腦比正常人都好，因為我們是頂尖的運動員。」

12強中華隊總教練曾豪駒獲最佳教練獎，12強中華隊全隊也獲頒特別獎，曾豪駒感性說：「感謝中職會長蔡其昌，團隊在他底下做事非常幸福，可以無後顧之憂、全心全意對抗對手，也感謝選手當初選擇挑戰，願意跟世界各國強勁對手對峙並贏得最後勝利，希望這是第一次也不會是最後一次冠軍，往後仍能有好成績。」

生涯3度拚下世錦賽金牌的拳擊女將黃筱雯獲最佳女運動員肯定，由於在國外移地訓練，昨天飛抵台灣仍趕不上頒獎典禮，由叔叔代為領獎，也透過叔叔發表感言：「這份殊榮不只屬於我，更屬於所有在我身後默默付出、支持我的人。未來，我也會持續用行動與表現，來回應這份信任與期待。」

以永不放棄的硬漢精神感動球迷的35歲羽球名將周天成，榮獲運動精神獎，致詞時他也為運動員「謀福利」，建議精英獎應該增設獎金，給予努力不懈的運動員實質幫助。