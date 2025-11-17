運動經濟拚翻倍！ AI操場、潛水舞台 TaiSPO 2026引爆2,020億鎂商機

財經中心／師瑞德報導

TaiSPO 2026將於3月25日至28日於南港展覽2館登場，展區橫跨健身器材、運動科技、潛水裝備、AI智慧場館與新創成果，並同步舉辦全日健身論壇與Taipei Cycle雙展聯展，搶攻全球年產值上看2,020億美元的健身市場。即日起開放線上預登。（圖／外貿協會提供）

迎接全球健身風潮持續升溫，「2026台灣國際運動及健身展（TaiSPO）」將於2026年3月25日至28日在台北南港展覽2館盛大登場。主辦單位外貿協會今（15）日宣布，即日起開放業內人士線上預先登記免費參觀。本屆展會以「Stay Fit, Stay Well」為主軸，展出內容橫跨健身器材、球類運動、運動科技、潛水運動、運動營養與修復等，全面反映運動產業的最新趨勢與跨域創新能量。

全球健身產業進入高成長時代。根據Health & Fitness Association《2025 Global Report》指出，2024年全球健身設施會員數成長6%、營收成長8%，其中高達91%的業者預期2025年營收將再創新高。市場研究機構PerfectGym則預估，全球健身市場規模將在2030年突破2,020億美元，年複合成長率達8.4%。

台灣也不落人後，在運動部成立後，「全民運動」政策持續推動下，運動人口明顯成長，「運動即生活」儼然成為現代生活的標配。TaiSPO 2026正是回應這波趨勢的產業平台，聚焦健身與訓練生活，廣邀品牌、製造商、教練與科技團隊攜手，開啟健康與運動產業的下一波成長引擎。

AI與新創助攻 健身進入智慧時代

TaiSPO也大動作攜手陽明交通大學、台灣師範大學等學研單位，共同展示AI在健身訓練、賽事應用與智慧場館的實際成果，並持續推動產學合作的深度與廣度。今年的「Motion Vision新創計畫」更整合Taipei Cycle、TaiSPO與Medical Taiwan三展資源，瞄準智慧電動化、健康管理、永續科技等重點領域，新創團隊將透過實際應用展示跨域創新如何驅動產業升級。

潛水區亮點回歸，海洋魅力浮出水面

隨著潛水運動熱度不斷攀升，TaiSPO潛水專區也火力全開，邀集專業潛水員、水下攝影師、戶外探險網紅等，舉辦系列講座與互動活動，深入介紹潛水裝備選擇與實戰技巧，打造結合知識、體驗與品牌展示的動態海洋舞台。

全日健身論壇再升級 重量級講者齊聚台北

2025年大獲好評的「全日健身房論壇」將在2026年強勢回歸並擴大舉辦。論壇將聚焦全球健身產業趨勢、商業模式轉型、科技創新如何實踐於場館營運等議題，並邀請多位來自國內外的產業領袖與專家分享洞察與經驗，從趨勢面與實務面掌握健身產業的下一步走向。

TaiSPO 2026與Taipei Cycle同步登場

TaiSPO 2026將與「台北國際自行車展（Taipei Cycle）」同步舉行，完成線上登記即可一次參觀兩大展覽。業內人士可透過官網連結：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/register-pro-visitor/index.html立即登記，搶先掌握第一手論壇資訊與業界動態，搶搭運動健康產業的黃金列車。

