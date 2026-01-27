運動能賺錢？他激推神級APP隱藏福利 內行爽翻天：靠「走路」領3600元

財經中心／王文承報導

一名男子分享，他參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要每天到健身房打卡，就能獲得5元U幣；另外，每個月累積走路達一萬步，也可再領取獎勵。U幣可直接儲值到悠遊卡內，等同現金使用。（示意圖／資料照）

現代飲食越來越精緻，加上社會經濟壓力龐大，許多人下班後只想回家休息、懶得運動，長期下來導致健康亮起紅燈。為了鼓勵民眾培養運動習慣，台北市政府推出「運動就能賺錢」的獎勵活動。一名男子分享，他參加「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，只要每天到健身房打卡，就能獲得5元U幣；另外，每個月累積走路達一萬步，也可再領取獎勵。U幣可直接儲值到悠遊卡內，等同現金使用，甚至有內行人透露，若一整年認真參與，最高可賺進3600元。

廣告 廣告

他推1款APP隱藏福利 內行靠走路領3600元



一名男網友在社群平台《Threads》上以「台北市民的爽福利」為題發文指出，只要下載U-Sport APP，台北市民每天到北市運動中心或合作健身房打卡一次，就能賺5元U幣；此外，每天走滿一萬步，每月還可獲得80元U幣，累積滿100U幣即可儲值至悠遊卡，讓他直呼：「我怎麼這麼晚才知道！」

貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛分享心得，「我去年存了700元」、「每一期都爽賺3千」、「常常超過一萬步，不領白不領」、「怎麼弄？我每天都超過一萬步」、「很多民營單次健身房也有喔」、「健身工廠也可以集點」。

也有熟悉規則的網友補充說明，「每天最多認列1萬2千步，每月累積20萬步可領30U幣，達30萬步再加碼50U幣，這是今年的新規則」、「我去年很認真走，每個月都領滿120U幣，還抽到兩次運動幣，總共拿了3000元，全部拿去儲值健身房」、「我去年儲值了1750元的悠遊卡」。

事實上，「U-Sport台北樂運動」是台北市政府推出的運動獎勵計畫，設籍台北市的民眾下載APP並完成註冊後，即可享有「每日運動集U幣」、「1500元運動抵用金限量登記」以及「好康抽獎」三大優惠。運動點數以1U幣等同1元計算，可用於折抵合作場館的泳池、健身房或課程費用。

此外，115年度「U-Walk健康萬步走」活動已於1月1日正式開跑，每月累積滿20萬步可獲得30U幣，達30萬步再加碼50U幣，每月最高可領80U幣，鼓勵市民持續運動、兼顧健康與荷包。

更多三立新聞網報導

發票爽中獎！他點進官網臉綠了：竟秒噴1.6萬 眾人點出1破綻：虧大了

金融帳戶也遭竊？1.49億筆帳密大外洩！5大平台名單曝光 Google這樣說

活了30才知道！她每天洗頭仍飄油味 美髮師解答驚呆眾人：少關鍵1動作

一次扛兩台！她驚見好市多「神級吸塵器」破盤價 會員瘋搶：線上已缺貨

