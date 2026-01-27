運動能賺錢？內行激推神App「爽領4440元」

生活中心／李筱舲報導



現代人生活壓力大且缺乏運動，下班回家只想在沙發上「躺平」。不過，近日一名網友在社群分享參加「U-Sport台北樂運動」計畫的心得，透露只要每日去健身房打卡或走路步數達標，就能賺取U幣點數，更棒的是，U幣點數若滿100點，可直接儲值到悠遊卡當現金花，等同「運動換現金」。消息曝光後，立刻引發社群熱議。





他激推1款APP竟能「靠運動賺錢」！內行曝「去年爽賺4440元」全儲值健身房

網友分享，北市民只要下載U-Sport App，每日去健身房打卡或走路步數達標，就能賺取U幣點數。（圖／翻攝自臉書粉專《U-Sport臺北樂運動》）

廣告 廣告





U-Sport賺錢攻略曝：健身打卡、走路萬步，點數還能儲值悠遊卡

日前，一名網友在Threads上發文表示，台北市民只要下載「U-Sport App」，每天去健身房打卡，就能賺取5元U幣，若每天走路達一萬步，每個月會再加送80元U幣，還會不定期發送1500元U幣。原PO指出，這些U幣不僅可抵運動相關的費用，每100U幣還可以儲值到悠遊卡內，等同現金使用，讓他表示：「我怎麼這麼晚才知道！」。

他激推1款APP竟能「靠運動賺錢」！內行曝「去年爽賺4440元」全儲值健身房

有網友去年透過U-Sport App共賺取到4440元，全都拿去儲值健身房。（圖／翻攝自臉書粉專《U-Sport臺北樂運動》）

網友認證：去年爽領 3000 元！內行人揭「悠遊卡儲值」真實戰果

貼文曝光後，掀起網友討論，有知情的網友留言表示：「去年就很認真走了，每個月都領120，加上有抽到兩次運動幣一共3000，全部儲值健身房」、「我去年存了700元」、「我去年儲值了1750元的悠遊卡」、「常常超過一萬步，不領白不領」還有網友更正說明：「沒有一個月上限20次啦，是一天上限一次，20次是會給你一個當月徽章。」而這項能靠運動賺錢的福利，讓不少錯過的網友表示：「現在才知道，感謝分享！」。

原文出處：他激推1款APP竟能「靠運動賺錢」！內行曝「去年爽賺4440元」全儲值健身房

更多民視新聞報導

鄰居洗澡被看光了…網揭百葉窗「半透明」危機！

張又俠「錢權不缺」被控賣國？他曝中共鬥爭真相

7千萬訂閱大神主持101挑戰！「超狂背景」網看傻

