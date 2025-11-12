記者李鴻典／台北報導

隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。

運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈，GU開創秋冬新風潮。（圖／品牌業者提供）

『Swe潮日常』主張將休閒服從居家服的框架中解放，重新定義為日常穿搭的時尚單品。這項提案不僅保留了運動衫作為生活服的舒適感，更注入了時尚元素與個人特色，讓每個人都能以更自由、更自我風格的方式，打造屬於自己的日常造型。

GU今秋冬推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。（圖／品牌業者提供）

本季「GU大學T系列」推出兩種不同材質，展現截然不同的魅力。「PUFF空氣感大學T」採用如泡棉般細緻滑順的雙面材質，立體剪裁設計，塑造獨特輪廓；「Heavy Weight重磅大學T」則以刷毛材質打造，布料厚實蓬鬆，特別適合寒冷季節穿著。兩種質感的休閒服不僅為穿搭增添層次，更為日常造型注入嶄新活力，成為秋冬時尚不可或缺的亮點。

GU攜手&TEAM成員EJ，以「音樂創作」為主題，展現『Swe潮日常』的生活態度。（圖／品牌業者提供）

本次「那個人的#Swe潮日常」聯名企劃由GU攜手The Fashion Post共同策劃，邀請橫跨不同世代與領域的名人參與，於各自的生活場景中詮釋休閒服穿搭新風格。活動聚焦於個人特色與休閒服時尚可能性的交會，生動展現『Swe潮日常』如何成為現代人展現自我、引領潮流的日常選擇。

配合政府普發現金 $10,000元的政策，日本時尚眼鏡品牌OWNDAYS推出最「有感」、最高可折$2,666元超強回饋活動！自11月12日起至12月21日止，OWNDAYS祭出鏡片升級、雙件折扣、滿額現折，以及夢幻東京迪士尼雙人旅遊大獎等多重好禮，讓普發現金價值瞬間放大。

OWNDAYS推出最高可折$2,666元回饋活動。（圖／品牌業者提供）

瑞士百年品牌Victorinox快閃概念店於台北101開幕後，以兩大明星系列Spectra 3.0 與 Airox Advanced，為旅人的冬日行程精準配裝，將輕盈便攜、堅韌耐用、靈活擴展等特性全數囊括，智慧應對不同的旅行需求，讓旅人可以全方位升級旅行配備，打造機能滿分的優雅旅程。

甜美少女感滿分！劉芳芸示範Airox Advanced輕巧又俐落的旅行法。（圖／品牌業者提供）

台北101 快閃概念店還有獨家限定「願望集結，彩繪台北」體驗活動；即日起至12 月 25 日，Victorinox台北101購物中心 B1中環快閃店，每週六、日和12/24(三)、12/25(四)的13:00-19:00，推出「願望集結，彩繪台北」限時體驗活動，邀旅人一同以創意刻印願望、共繪台北風景，亮點體驗包含:

1. 願望集結互動體驗：參與者可挑選喜愛的瑞士刀刀殼顏色，由品牌提供現場刻字服務，將願望（限中文四字or英文十字內）刻於刀殼上，留下專屬心願印記。並且將刻字刀殼貼於互動牆上的台北地標剪影圖中，共同完成「點亮」任務，象徵願望在城市中綻放。

時尚線條與霧面質感並存，Airox Advanced展現都會旅人的輕盈風格。（圖／品牌業者提供）

2. 限量紀念小物贈禮：完成互動後即可獲得 台北101 限量紀念禮，並鼓勵現場拍照打卡，上傳至社群平台並標註 @victorinox_taiwan 及指定 Hashtag #Victorinox台北101快閃店 #願望集結彩繪台北。

完成互動任務即可獲得台北101限量紀念禮，跟著劉芳芸把願望與回憶一同帶回家。（圖／品牌業者提供）

當街頭潮人都在找「既能保暖又不失造型」的鞋款時，Crocs 經典雪絨洞洞鞋正好踩準這個冬季節奏。從韓國到歐美街拍都能看到它的身影，不只是因為那份毛絨質感的療癒感，更因為它完美詮釋「舒適穿搭也能很有態度」這件事。整體設計延續 Crocs 標誌性的圓潤鞋型，簡約大方、細膩的毛絨包裹鞋身，視覺上帶來柔和與輕盈的印象。鞋內層採用 柔軟保暖的暖棉內襯，貼合腳型同時維持舒適透氣；後跟帶內側的絨毛設計在穿脫間保留柔軟觸感，搭配可自由變化的 Jibbitz 鞋飾，延續 Crocs 樂於表達的個性基因。鞋底採用 棕櫚葉狀設計，兼具緩衝性與支撐性，提供穩定的步行體驗。三款配色包含黑色、香草色與石英粉，從極簡到柔和，呼應不同風格愛好者的穿搭取向。

Unfurgettable 經典雪絨洞洞鞋。（圖／品牌業者提供）

舒適科技品牌SKECHERS宣布，國際知名影星、企業家與時尚指標 Sofía Vergara 正式加入品牌代言陣容。以獨有的自信魅力與鮮明風格聞名全球的 Sofía，將攜手 SKECHERS 共同開啟「時尚 × 舒適」融合的嶄新篇章。在演藝生涯中，Sofía 曾五度入圍艾美獎與金球獎，並以影集《Griselda》的精湛演出廣受好評。2025 年更以首位拉丁裔女星之姿，獲艾美獎「限定影集或選集劇最佳女主角」提名，締造歷史新頁。

Sofía Vergara首波主題聚焦經典Hands-Free Slip-ins® Glide-Step®系列，詮釋「輕鬆穿脫、舒適無界」的時尚態度。（圖／品牌業者提供）

冬日旅行旺季即將展開，法國經典軍靴品牌PALLADIUM以舒適與風格並進，去年在Threads上爆紅的PALLADIUM樂福鞋，今冬特別推出防水升級版—橘標防水TROOPER LOAF SDE麂皮樂福鞋，延續時尚經典外型，這次加強了防水功能，面對濕潤天氣更適合長時間步行。面對寒冷冬日PALLADIUM同步推出的PALLASHOCK LO HIVER巧克力雪靴，以及溫暖又療癒的DUNELITE MULE COSY泰迪絨毛拖鞋，三款皆結合輕盈設計、柔軟腳感與溫暖包覆，即使在北海道雪國散步、滑雪或追極光的旅程中應對寒冷、濕潤天氣，都能輕鬆切換各種冬日穿搭風格，滿足城市旅人的日常需求與穿搭想像。

PALLADIUM推出橘標防水TROOPER LOAF SDE麂皮樂福鞋及多款保暖服飾、包帽配件。（圖／品牌業者提供）

將滑雪後的愜意時光（après-ski）化為一種風格語言，讓城市中的每一次轉身，都能擁有如雪後陽光般的溫度——全新Valextra Shearling Suede系列便誕生於這樣的張力之中。在這個節慶季節，Valextra 以冬日光影為靈感，將品牌標誌性的建築線條與感官層次重新定義。工坊匠人以 Millepunte Soft leather 為基底，首次採用「絨面朝外」的創新工法，並以羊羔毛（shearling）全面內襯，讓冰冷與溫潤在一只包款中並存。外層的霧面皮革捕捉理性結構的冷靜，內裡的毛絨則散發冬日的柔光。這份對比，正是 Valextra 所代表的義式詩意建築美學。

Valextra 2025全新Shearling Suede節慶系列以滑雪後的愜意時光為靈感展現義式優雅。（圖／品牌業者提供）

時序邁入冬季，再過一個月將迎來聖誕節，CITIZEN以黑金色調推出兩款限量腕錶，包括全台限量25只的Series 8系列880機械腕錶NB6035-55H，以及台灣限量10只的Aqualand 40週年復刻限定款JP2008-06E，以黑金色系分別展現帶有都會氛圍的浪漫時尚，與運動風格的復古經典。CITIZEN男錶代言人韋禮安也配戴NB6035-55H錄製聖誕節祝福影片，以一身正裝搭配展露時尚風采。

Series 8系列880機械腕錶NB6035-55H取材都會雪夜美景，全台限量25只。（圖／品牌業者提供）

一到換季頭髮又開始毛躁亂翹、打回原形？羨慕韓妞總是髮絲柔順、散發光彩？現在你也能擁有與aespa同款的柔順秀髮！韓國造型護理品牌「魅尚萱」攜手代言人aespa 將於即日起亞洲同步展開「SHINE YOUR SCENE」髮絲閃耀舞蹈挑戰。

魅尚萱攜手代言人aespa於全亞洲推出「髮絲閃耀舞蹈挑戰」。（圖／品牌業者提供）

影片釋出引爆粉絲討論，影片中aespa四位成員以柔順亮麗的秀髮自信登場，隨著音樂舞動，在甩髮瞬間綻放個人魅力，讓髮絲光澤更加閃耀迷人，美得彷佛連頭髮都在跳舞！現在跟隨aespa的腳步參與活動，即有機會抱走最高價值萬元的獎金與一年份護髮精油，還能獲得魅尚萱限定閃耀修護禮盒，多樣好禮送給你。活動只到11月30日，MY們快相揪各地好友一起應援參與，一起「甩出閃耀髮」！

隨著季節轉換，妝容也迎來秋冬新氣象。屈臣氏集結全球話題品牌與熱銷新品，讓消費者不出國也能入手最夯秋冬妝感。從韓系高級氛圍妝、果凍光唇彩到紫調光澤腮紅，一次網羅各大話題新品；即日起祭出秋冬彩妝限時優惠，包含千件商品買1送1、開架彩妝85折起，以及消費滿$699享好禮四選一等回饋。

屈臣氏集結全球話題品牌與熱銷新品，不出國也能入手最夯秋冬妝感。（圖／品牌業者提供）

HOLA和樂家居響應推出「再送一萬」翻新家基金，提前啟動年底換新計畫。即日起至 11 月 16 日止，凡下載 HOLA App 並完成會員註冊與登入，即可領取總值一萬元的折扣券紅包。包含：不限品類滿799折200元券、床墊/沙發一件折1,000元券（不含La-Z-Boy）、獨家代理La-Z-Boy一件折1,000元券、羽絨被/羊毛被一件折500元券、床包兩用被組一件折500元券、記憶枕/乳膠枕二件折500元券（不含盈風及3M）、鍋具滿2,000折300元券、地毯一件折500元券、餐桌餐椅一件折500元券等多項優惠，每種類型折價券各有限定使用期限，最後使用期限為2026年1月21日。

艾禮思落地貓抓布沙發三人白沙色。（圖／品牌業者提供）

IKEA揭曉今年度最受歡迎的10款話題單品，可以把握普發萬元又有滿額折扣的好時機，一次把人氣好物帶回家！其中像是2025年討論度最高的DYVLINGE旋轉休閒椅，以搶眼的橘色迅速成為矚目焦點，還有以甜甜圈造型風靡社群、一度全台缺貨的VARMBLIXT壁燈，造型神似消波塊、在Threads意外爆紅引發瘋傳的HORNFELS延長線，以及宛如小雛菊手燈造型的SKOGSDUVA靠枕、粉嫩可愛的波浪花造型PRUNKHALLON鏡子等，都是今年在網路上掀起話題的人氣爆款，一件單品就能為居家帶來不同氛圍。

普發萬元IKEA加碼。（圖／品牌業者提供）

台隆手創館精選年度人氣商品推出「普發一萬好物專區」，日本與台灣熱銷的健康商品、功能再升級的居家生活用品，和日妞漂亮秘訣推薦好物，精打細算一次帶走再省下9,688元。即日起至12月31日歡慶普發再加碼，台隆手創館會員獨享單筆購物滿3,000元，加贈紅利點數3,000點。

想當年末交換禮物MVP嗎？「2025 誠品禮物節」即日起至12/25於全台誠品書店、誠品線上驚喜開展，逾5萬件設計選品最低5折起，讓你輕鬆成為萬眾矚目的送禮達人。誠品書店與台灣世界展望會連續11年共同舉辦的「一書一希望．滿載小夢想」公益活動同步啟動，偏鄉孩童將盼望的書籍寫上「心願卡」掛上耶誕樹或心願架，可在耶誕前夕至指定門市認購書籍，送給孩子一本蘊含無限力量的溫馨禮物。即日起至12/25，誠品讀書人徽章會員於全台誠品書店門市憑券可享購書 5本（含）以上 77 折優惠；誠品會員在活動期間，同月份於書店門市和誠品線上皆購書，還可享誠品點數3倍送，購書同時做公益，攜手傳愛至偏鄉。

2025誠品禮物節即日起至12/25於誠品書店、誠品線上開展。（圖／品牌業者提供）

以推廣古物文化與綠色永續為核心理念的「台北蚤之市 Taipei Flea Market」，今年「2025 年度大場」將於 11 月 21 日至 23 日（週五至週日）於松山文創園區 4、5 號雙倉庫舉行，佔地 600 坪全室內空調展區，免費入場。活動集結來自台灣、日本、香港與俄羅斯等近 200 家古物專業賣家，現場展示超過數十萬件古物珍藏，涵蓋歐美古董家具、日式古道具、台灣民藝、古書字畫、經典老車、古著軍品、玩具黑膠、底片機、真空管收音機等夢幻逸品。現場同時匯聚多家人氣甜點與職人咖啡攤位，提供手作甜點、精品咖啡與創意餐食，讓觀眾在古物世界的懷舊氛圍中，品味一場結合味覺與靈魂的老派週末。

台北蚤之市Taipei Flea Market，2025年度大場11月21日至23日（週五至週日）於松山文創園區4、5號雙倉庫舉行。（圖／品牌業者提供）

本回更邀日本東京最大跳蚤市場「Tokyo City Flea Market」 的代表 Yoshi さん 親臨參與，帶來他珍藏多年的專業古物，讓現場觀眾親身感受東京蚤市的熱情與溫度。同時多位日本創作者也將共襄盛舉，包括古著名店 THROBOX、插畫藝術家 Airi Maeyama 與織品創作者 Cannelle 等，共同展開一場跨越國界的古物交流盛會。

雙11購物節後，全民普發現金一萬元於11月12日起入帳，帶動新一波「價值型消費」熱潮。樂天市場觀察發現，消費者購物更趨理性，偏好能提升生活品質的實用商品，並依據會員偏好歸納出「懂生活、愛美食、精算買、運動咖」4大族群，推薦兼具實用與品味的選品，更同步推出多重優惠，會員領購物金最高現折千元、APP下單享4%點數回饋、指定品牌最高10%點數無上限等，放大萬元效益。

樂天市場推薦普發萬元4大購物選品：舌尖探險家—日本直送零食甜點。（圖／品牌業者提供）

