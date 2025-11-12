運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
記者李鴻典／台北報導
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。
『Swe潮日常』主張將休閒服從居家服的框架中解放，重新定義為日常穿搭的時尚單品。這項提案不僅保留了運動衫作為生活服的舒適感，更注入了時尚元素與個人特色，讓每個人都能以更自由、更自我風格的方式，打造屬於自己的日常造型。
本季「GU大學T系列」推出兩種不同材質，展現截然不同的魅力。「PUFF空氣感大學T」採用如泡棉般細緻滑順的雙面材質，立體剪裁設計，塑造獨特輪廓；「Heavy Weight重磅大學T」則以刷毛材質打造，布料厚實蓬鬆，特別適合寒冷季節穿著。兩種質感的休閒服不僅為穿搭增添層次，更為日常造型注入嶄新活力，成為秋冬時尚不可或缺的亮點。
本次「那個人的#Swe潮日常」聯名企劃由GU攜手The Fashion Post共同策劃，邀請橫跨不同世代與領域的名人參與，於各自的生活場景中詮釋休閒服穿搭新風格。活動聚焦於個人特色與休閒服時尚可能性的交會，生動展現『Swe潮日常』如何成為現代人展現自我、引領潮流的日常選擇。
