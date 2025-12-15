運動讓孩子更聰明！科學證實：規律有氧運動能增大「記憶海馬迴」 提升學習力與專注力





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】10歲的小杰從幼稚園開始就熱愛踢足球，每週至少運動5天。他的父母驚訝地發現，除了體能變好連帶在學校的數學和語文成績也持續進步，記憶力特別出色。其實這並非個案，越來越多科學證據顯示，規律運動正在悄悄重塑孩子的大腦，為他們的學習能力打下堅實基礎。



運動讓大腦變聰明的秘密 有氧運動能增大「記憶海馬迴」



近年國際研究發現，經常運動的孩童大腦確實產生可測量的結構變化。波士頓兒童醫院針對近6千名9至10歲兒童進行大型研究，發現體能活動與更有效率、更強健且更靈活的腦神經網絡有明顯關聯，而且無論從事哪種運動，只要保持活動就能帶來益處。伊利諾大學的腦部磁振造影 研究指出，有氧運動與海馬迴血液灌流、還有海馬迴體積大小呈正相關，這個負責學習與記憶的大腦區域變大了，孩子在記憶整合測試中的表現也明顯更好。

國泰醫院兒童醫學部吳常琄醫師解釋運動會刺激腦內啡分泌帶來愉悅感，抑制負面情緒，還能增進孩子的安定性與專注力。當孩子從事中高強度有氧運動時，大腦會大量分泌一種稱為腦源性神經營養因子的蛋白質（BDNF），在海馬迴的神經新生和神經修復中扮演關鍵角色，有效促進大腦發育。



從操場到教室的學習加乘效應 多元趣味性能促進大腦全面發展



運動對成人和小孩的大腦、身、心健康都有益處。吳常琄醫師引用美國兒科醫學會的建議，3至5歲孩童一天當中需要活動180分鐘，相當於孩子白天每小時要有15分鐘的動態活動，而6至18歲兒童每天至少需要60分鐘的中等至劇烈運動，理想狀況下每週應包含3次以上的有氧運動，如跑步、騎腳踏車，以及3次以上肌力訓練的運動，如攀爬、跳繩等。



雖然學會指引這樣建議，但對大多數家庭來說要達成並不容易，家長們可以在平日放學後讓孩子跟三五好友在操場玩鬼抓人、週末去公園攀爬繩網都是日常中好玩又比較容易安排的動態活動，社區運動中心和坊間也有豐富的課程，若能參加運動性社團或球隊更是建立運動習慣的好方法，還能練習手眼協調和團隊合作。兒童腦部神經系統持續在發展，這段期間身體接觸到的刺激與訓練都會影響未來的學習與能力。



運動會促進血液循環，大腦獲得更充足的氧氣和營養供應，長期下來會刺激神經傳導物質和營養因子（BDNF）的分泌，促進大腦運動區域成熟，加快神經傳導速度。值得注意的是，運動的多樣性與趣味性同樣重要，適齡的多元化運動結合遊戲可以讓孩子在愉快的氣氛中運動，比單純的訓練更能提升認知靈活性和工作記憶，如果親子能夠一起運動更好，既能提升健康又能增進家庭關係。提醒家長安排孩子運動時，應該考慮活動的多樣性和趣味性，讓孩子在愉快氛圍中自然而然獲得大腦發育的益處，更容易養成自發性且長遠的運動好習慣，建立健康的身心。



